Скандал у стен Киево-Печерской лавры: радикалы "пришли проведать Путина" (репортаж)

Примерно 30 радикалов из националистической организации С14 вечером, 8 января, в день праздника Собора Пресвятой Богородицы, предприняли попытку заблокировать въезд на территорию Киево-Печерской лавры.

Участники акции развернули плакаты "ФСБ, вон из лавры" и "Нет" московской агентуре", были слышны выкрики с угрозами через специально принесенный громкоговоритель.

Свою претензию монастырю радикалы официально сформулировали так: "В лавре находится штаб сепаратистов и ФСБ-шников. Они отказываются отпевать бойцов АТО и крещенных не в церкви МП".

Мероприятие члены националистической организации сопроводили костюмированным героем в маске и старой милицейской фуражке, который, по их задумке символизировал сотрудника спецслужб. Вместе с ним был мужчина в маске Деда Мороза.

Националисты остановили выходящего из лавры епископа Варсонофия (Столяра). Дождавшись, когда владыка подойдет поближе, один из мужчин обратился к нему через громкоговоритель.

"А вот и пономарь киевского... московского патриархата. Я пришел проведать Путина. Как дела у вас?", - спросил участник акции.

"Нормально все, слава Богу, Христос родился...", - ответил владыка Варсонофий.

Мужчина с громкоговорителем, пытаясь развить дискуссию на повышенных тонах, сообщил, что его цель узнать, "почему вы тут находитесь". Далее он произнес свою подготовленную речь.

К радикалам вышел наместник лавры митрополит Павел (Лебедь).

"Ребята, идите работать", - сказал протестующим владыка Павел.

Члены националистической организации пытались провоцировать владыку Павла, задавая резкие вопросы, кричали, дерзили и демонстративно показывали неуважительное отношение.

Наместник Киево-Печерской лавры был спокоен, сдержан, отвечал на вопросы по существу. Провокации у организаторов акции не получилось, но возникла перепалка с верующими, которые оказались в тот момент неподалеку, стали невольными свидетелями происходящего, и принялись защищать монастырь.

Тем временем "на шлагбауме" у въезда-выезда на нижнюю, монастырскую территорию лавры, скопилось довольно много машин.

Националисты пропустили машину Range Rover, которая выезжала из монастыря, но сопроводили ее выезд ударами ног по дверям машины. Также они пропустили несколько других машин, которые по их мнению не относились к теме акции. Одну из машин остановили, по ней пронеслась серия ударов, но крик: "Там же маленький ребенок", остановил вспышку агрессии и машину выпустили.

К месту инцидента вышли студенты Киевской духовной академии и семинарии, они громо запели Тропарь Рождества Христова и колядки.

Члены организации С14 сделали заявление о том, что верующие "пытались драться" и "неадекватно себя вели", встав на защиту лавры.

"Ситуация очень накалена. Православные бросаются, дерутся и неадекватно себя ведут", - появилось сообщение на официальной страничке группы в фейсбук.

"За деньги Иуда повесился", - кричала протестующим верующая, пытаясь остановить их акцию.

Тем временем на место происшествия прибыли правоохранители.

Дождавшись сумерек организаторы акции зажгли что-то наподобие факелов, сделали серию фото, дали интервью нескольким центральным телеканалам.

В настоящий момент конфликт исчерпан, радикалы закончили акцию и ушли.

Об окончании акции они сообщили на своей странице в фейсбук, дополнив фотоотчетом, вероятно для аудитории, которая захочет оценить качество проведенного мероприятия.

Анна Хрусталева, "УНИАН-Религии".

Фото facebook.com/c14news/ и "Громадське".

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