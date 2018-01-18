В Украине запретили фильм "Матильда", который вызвал протесты верующих

Фильм Алексея Учителя “Матильда”, сюжетная линия которого связана с жизнью святых царственных страстотерпцев, был запрещен к прокату в Украине.

Об этом сообщил Член экспертного совета при Госкино книгоиздатель Дмитрий Капранов, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на ТСН.

“Мы не разрешили прокат “Матильды” по формальным критериям”, – отметил Капранов. Он пояснил, что в создании фильма принимал участие музыкант, который находится в так называемом “черном списке”.

Недавняя премьера этого фильма вызвала возмущение у православной общественности.

Напомним, что решением юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви император Николай II с членами семьи были канонизированы в лике страстотерпцев, а Патриарх Кирилл призвал избегать "домыслов, которые способны ранить огромное количество людей" при трактовке истории.