Патриарх Кирилл дал оценку фильму "Матильда", премьера которого состоится 26 октября

В России продолжают кипеть страсти вокруг фильма «Матильда», премьера которого состоится 26 октября.

Сегодня впервые о фильме высказался предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл. Он призвал избегать "домыслов, которые способны ранить огромное количество людей" при трактовке истории.

"История - очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов - как национальных, так и антинациональных... Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом", - цитирует главу РПЦ РИА Новости.

Он отметил, что художник имеет право на художественный вымысел, однако "художественный вымысел и ложь - это разные вещи".

Фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Некоторые сети кинотеатров в России отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности.