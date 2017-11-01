Украинцы в Фейсбуке рассказали, что на самом деле не праздновали Хэллоуин - Центр информации УПЦ

Центр информации УПЦ провел опрос среди пользователей Facebook, как они относятся к празднованию Хэллоуина в Украине.

В опросе за сутки приняли участие более 640 человек. По состоянию на 1 ноября, 18.00, абсолютное большинство опрошенных не поддерживает внедрение празднования этого дня в нашей стране. В частности, 580 человек резко высказались против празднования Хэллоуина, и только 8 – «за».

Остальным пользователям просто понравилась инициатива голосования. В комментариях к опросу респонденты в своем большинстве тоже высказались против празднования Хэллоуина.

В частности пользователь Людмила Архипович выразила мнение, что стоит отмечать традиционные для нашего государства праздники, а не чужие: «Мы - православные, у нас есть свои традиции, народные праздники. Отмечать традиционные праздники народов другой культуры, веры и т. п. - как-то неуместно».

Вика Щерба: «Противно, а потом еще и говорим и почему у нас все так плохо? Потому что бесам праздники проводим».

Сергей Краснянский назвал Хэллоуин «признаком стремительной деградации общества».

Также был респондент, который не видел в праздновании ничего плохого. «Не вижу причины осуждать. Маскарад и только. Без какой-либо идейной подоплеки. Пусть развлекаются», - отметил Владимир Коробчанский.

Некоторые респонденты называли Хэллоуин откровенно сатанинским праздником.

«Хэллоуин - это сатанинский праздник. Христиане против этого действа. Нужно объяснять людям его опасность для души и историю его возникновения», - отметила Инна Хобта.

Встречались и нейтральные мнения: «Чужое заимствованное празднование, думаю, это лишнее! Но каждый сам в праве решать - праздновать его или нет. В моей семье это не принято», - говорит Владимир Коробчанский.

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Напомним, накануне победитель «Голоса страны» протоиерей Александр Клименко призвал отмечать не Хэллоуин, а традиционные украинские праздники.

*** Первое упоминание о Хэллоуине датировано 1745 годом. Происходит от древних кельтских праздников Савин (окончание жатвы) и дней мертвых. Широко отмечается в ряде католических стран, в частности США, Канаде, Ирландии и Великобритании. По популярности в этих государствах уступает лишь Рождеству. Традиционно отмечается в ночь на 1 ноября.