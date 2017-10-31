Победитель Голоса Страны призвал отмечать не Хэллоуин, а традиционные украинские праздники

Накануне Хэллоуина победитель «Голоса страны» протоиерей Александр Клименко призвал отмечать не Хэллоуин, а традиционные украинские праздники и дал несколько советов православным семьям. Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Ажиотаж вокруг этого «праздника» - это лишь бездумная калька традиций западного мира без попытки понять их суть. Когда народ что-то празднует, он переживает и собственные традиции. Мы же перенимаем Хэллоуин, не понимая ни культуры, ни традиций, ни темного цвета этого «праздника». А к культуре праздника отношение должно быть серьезным, ведь то, что народ празднует - значит, во что именно он верит и чем живет. Бездумное заимствование чужих традиций - это, к тому же, вопрос хорошего вкуса и любознательности: ну, нельзя есть все, что вам кто-то кладет в тарелку», - прокомментировал протоиерей.

Священник отметил, что в украинской культуре все праздники имеют положительный смысл, связанный с добром и традициями дарить радость друг другу.

«Любой праздник должен иметь педагогический характер. В «празднике» же Хэллоуина нет никакой педагогики. Он не несет в себе никакой морали, никакого позитива, не поучает детей ничему новому. Ни пищи для ума, ни для сердца, ни для души в нем нет. С другой стороны, нужно понимать, что это коммерциализованный «праздник», на котором кто-то зарабатывает деньги. Вскоре начнутся наши традиционные праздники - Святого Николая, Рождество, которые несут в себе добрые пожелания. Мы будем в своих домах приветствовать друг друга подарками, теплыми словами, пожеланиями добра и здоровья друг другу», - напомнил победитель «Голоса страны».

Также протоиерей Александр Клименко дал советы православным родителям, как реагировать на празднование Хэллоуина в школах и детсадах.

«Мы не должны бороться с этим «праздником» слишком открыто. Если родители не в состоянии отменить Хэллоуин в школе или детском саду, возможно, не стоит отказывать своему ребенку в посещении детского учреждения в этот день. Можно перенаправить это празднование в позитивное русло, заменить его «страшную» суть на добрую. То есть, не одевать детей в маски «смерти», а одеть их в привычные для нашей культуры костюмы сказочных героев - белочки, зайчика. И главное, в своих домах не культивировать этот «праздник», а прививать детям любовь к нашим традиционным и настоящим праздникам», - посоветовал священник.