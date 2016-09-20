Экспресс-браки открыли в Украину поток брачных туристов

Экспресс-браки, которые совсем недавно появились в Киеве и Одессе, дали старт новому явлению — свадебному туризму, сообщает сайт Вести. В Украину массово едут иностранцы, чтобы заключить союз за 24 часа. Зарабатывать на этом начали и посредники — они готовы помочь иностранцам жениться всего лишь за день, правда, за свои услуги берут $350. Юристы говорят, что иностранцев привлекает не только скорость брака, но и удобные условия развода.

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В документ-сервисе «Готово» в Киеве, где и оформляют экспресс-браки, подтверждают, что иностранцев среди брачующихся не меньше половины, в основном — граждане Израиля, Великобритании, Франции и США. Для росписи достаточно паспорта и миграционной карты.

«Независимо от того, будет это торжественная церемония с цветочной аркой, декором и музыкой либо просто молодые за 10 минут распишутся, на цену влияют только время и день регистрации брака. Со вторника по субботу включительно услуга обойдется в 5937,47 грн, в воскресенье — 6837,68 грн. Для иностранца необходим паспорт, его нотариальный перевод, миграционная карта либо любой другой документ, подтверждающий легальность его пребывания в Украине, а также справка о том, что предыдущий брак аннулирован с переводом и проставленным апостилем», — рассказали нам в «Готово».

В Сети уже появились объявления посредников, которые за экспресс-роспись с иностранцем просят $350. Мы позвонили по одному из них.

«Сегодня подадите заявление — завтра распишетесь. Если торжественной церемонии не требуется, то это стоит $350. Если хотите украсить зал — $400. Главное, чтобы у жениха были все документы в порядке. Сразу выдадим и документ о заключении брака для нужной вам страны», — сообщила посредник Елена.

Официально отельеры говорят, что брачного бума не заметили, неофициально подтверждают: за месяц сильно увеличилось количество туристов-иностранцев. «Арендуют дорогие номера, просят романтический декор. Раньше вообще такого не было, а сейчас — каждую неделю», — рассказали нам в одном из пятизвездочных отелей Киева.

Юристы говорят, что Киев все больше будет превращаться в Лас-Вегас, где также брак можно заключить за считанные часы. Кроме того, наше законодательство более лояльно в отношении разводов, чем в Европе или США, что также может притягивать в Украину иностранцев.

«Имущество супругов в некоторых странах после развода почти все переходит к супруге или тому из партнеров, кто не работает. Поэтому иностранцам выгоднее заключать такие браки в Украине. Во-первых, бракоразводный процесс в нашей стране гораздо дешевле. Во-вторых, у нас поделить имущество можно пополам или в пользу иностранца. Правда, тут есть и риски. Если супруг-иностранец уедет к себе, то пригласить его на судебный процесс будет сложнее», — говорит адвокат Ростислав Кравец.

А вот адвокат Иван Либерман предостерегает: такой услугой могут воспользоваться и аферисты. «Например, брак могут заключить многоженцы или люди, которые потом в наследство вам оставят свои кредиты. Поэтому лучше подождать росписи, но проверить все документы», — считает Либерман.

По материалам «Вести»