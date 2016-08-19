В УПЦ считают, что проект "Брак за сутки" приведет к большому количеству необдуманных бракосочетаний

Следствием введения проекта «Брак за сутки» в Киеве может появиться большое количество необдуманных браков, заключенных в состоянии эмоционального подъема.

Такое мнение высказал глава Миссии синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи архиепископ Пантелеимон (Поворознюк), комментируя старт проекта «Брак за сутки», сообщает Центр информации УПЦ.

«С точки зрения государства, брак - это обычный юридический контракт между двумя сторонами. Церковь не может рекомендовать ту или иную схему регистрации брака. Но брачные отношения - это такая вещь, которую не упростишь и тем более не улучшишь, если люди этого сами не захотят. Брак - это колоссальная ответственность. А к важным вещам следует подходить максимально взвешенно и обдуманно. Вряд ли от этой инициативы разводов станет меньше или больше, чем есть на данный момент. Является очевидным, что следствием станет большое количество необдуманных браков, заключенных в состоянии эмоционального подъема», - отметил архиепископ Пантелеимон.

В то же время он напомнил, что «Церковь всегда приветствовала те инициативы государства, которые стремятся улучшить уровень жизни человека, если это не противоречит христианским нравственным нормам.

По словам владыки Пантелеимона, «в давние времена, когда Церковь не была объектом права, для священника было достаточно обещания перед Чашей обоих молодых людей о верности друг другу и готовности жить вместе во Христе».

Архиепископ Пантелеимон обратил внимание на то, что правовая составляющая и каноны Церкви имеют много общего.

«В давние времена Церковь радостно благословляла брачные отношения и не нуждалась ни в каком юридическом обеспечении этого процесса. Церковь и Римское государство в этом вопросе стояли на едином начале равноправия мужчины и женщины, и, как Закон Божий, так и римское право, обеспечивали возможность свободной совместной жизни. Теперь, когда молодые люди обращаются к священнику с просьбой их обвенчать, тот должен требовать государственный документ о законности их отношений. Это делается с одной стороны для того, чтобы обезопасить Таинство от поругания, с другой, чтобы заставить людей еще раз обдумать свое решение. Церковь дает возможность духовнику самостоятельно решить вопрос венчать или нет, если он знает этих людей и выступает нравственным гарантом церковного узаконивания их отношений », - пояснил владыка.

В то же время он отметил, «если супруги придут с документом, который прошел то ли сокращенную, то ли растянутую во времени процедуру, священник должен их обвенчать, потому что закон государства есть для того основанием».

«У нас нерелигиозное общество, как это было до 20-х годов прошлого века, и государство не требует обязательного совершения Таинства, поэтому общее решение идти в храм или нет, является христианским подвигом, и если они к нему готовы сегодня или дорастут через много лет, после того, как поспешно поженились, это будет победа над секулярным подходом к брачной жизни», - уверен владыка.

«Таинство венчания, которое осуществлено формально, в один день после ЗАГСа, очень часто, к сожалению, не сдерживает людей, которые вместе живут, от более поспешного решения - о скором разводе. То есть в быстрой регистрации брачных отношений есть и свои положительные моменты - люди узаконивают свои поспешные решения и закон их сдерживает от других поспешных решений, от развода. Ведь они берут на себя не только моральную, но и материальную ответственность друг за друга», - говорит владыка Пантелеимон.

Обращаясь к истории, глава Миссии отметил, что в древности люди быстро принимали решение о женитьбе и жили вместе всю жизнь.

«Святитель Иоанн Златоуст настаивает, чтобы такие вопросы решались быстрее, чтобы пары не разгорались страстью, удовлетворив которую, уже не желали нести вместе крест супружеской жизни. С другой стороны в Византийской империи были курсы подготовки к этому Таинству, а на Руси невесту еще и в монастырь отдавали, чтобы она там научилась стирать и готовить», - рассказал владыка.

Как сообщалось, 14 августа в Киеве в сервис-центре «Готово» было запущен пилотный проект «Брак за сутки». Киев стал четвертым из шести городов, где украинцы могут жениться без задержек. 19 августа аналогичный сервис запущен во Львове, а в начале сентября - будет запущен в Херсоне.