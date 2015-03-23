Милиция и СБУ устанавливают лиц, которые распространяли ложную информацию о вывозе Почаевской иконы из лавры

Милиция и СБУ устанавливают лиц, которые распространяли ложную информацию о возможной подмене и вывозе чудотворной Почаевской иконы Божией матери из Почаевской лавры.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник Тернопольского областного управления милиции Александр Богомол, сообщает корреспондент УНИАН.

«Это делалось с целью дестабилизации ситуации в области и этому обязательно будет дана правовая оценка», - подчеркнул Богомол.

По словам Богомола, для обеспечения порядка в Почаев выезжали 80 правоохранителей, которые не допустили дестабилизации в городе.

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Как сообщал УНИАН, вчера УМВД в Тернопольской области опровергло информацию о попытке заменить чудотворную икону Почаевской Божьей Матери копией.

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Богомол вчера выезжал на встречу с наместником Почаевской лавры митрополитом Владимиром. Во время встречи митрополит опроверг информацию о возможном вывозе святыни с территории лавры и заверил, что каких-либо намерений относительно этого нет и не было.

Также милиционеры убедились, что икона находится на своем месте и обеспечена надлежащей охраной.