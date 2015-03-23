На Тернопольщину для недопущения религиозного конфликта отправлены 80 правоохранителей
На Тернопольщине для недопущения силового конфликта на религиозной почве были задействованы 80 правоохранителей.
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом рассказал сегодня на пресс-конференции начальник Тернопольского областного управления милиции Александр Богомол.
Конфликт возник вчера в селе Стенки Бучацкого района, где в поддержку общины Украинской Греко-Католической Церкви приехали представители «Правого сектора».
Община УГКЦ добивается возможности совершать богослужения в храме, который использует Украинская Православная Церковь. Представители «Правого сектора» пытались отстоять позицию общины УГКЦ.
"Собралось около 300 жителей села и 50-60 представителей "Правого сектора". Для обеспечения общественного порядка в село прибыли 80 правоохранителей, которые перед тем выезжали в Почаев с целью недопущения дестабилизации в городе из-за сообщения о возможности вывоза из лавры-чудотворной Почаевской иконы Божьей Матери", - сообщил Александр Богомол.
"В Стенках удалось погасить конфликт, до применения силы между конфликтующими сторонами не дошло. В то же время представители местной власти пообещали предпринять действия, чтобы обеспечить возможность мирно молиться обеим общинам", - сказал Богомол.