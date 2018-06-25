Украинские ученые выступили за традиционную семью и требуют отменить антидискриминационную экспертизу учебников

Сообщество ученых, правозащитные организации и религиоведы выступили в поддержку декана факультета естественно-географического образования и экологии Национального педагогического университета им. Драгоманова Анны Турчиновой, которая публично выразила просемейную позицию и «оказалась в зоне унизительной, противоправной травли».

Текст открытого заявления, который имеет в своем распоряжении «УНИАН-Религии», подписали более 70 научных и общественных организаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Facebook украинцев спрашивают, как они относятся к инициативе МОН заменить в учебниках слово «родители» на «родные»

«Требуем отмены проведения антидискриминационной экспертизы учебников и образовательных программ. [...] Призываем наших коллег-ученых и всех людей доброй воли противостоять попыткам ограничить научную свободу и основополагающие права каждого человека на свободу мысли, мировоззрения и выражения взглядов», - говорится в заявлении.

«Со всей убедительностью подчеркиваем, что в Украине не существует ни одного обоснованного труда, достойного внимания науки, на тему однополых отношений и так называемых прав ЛГБТ – ни в области медицины, ни психологии, ни в юриспруденции. Единичные исследования, которые случаются, является сплошной манипуляцией, отличаются отсутствием научных аргументов и подменой понятий, что идет вопреки законодательству Украины и общечеловеческим принципам общественной морали.

Именно на основании имеющейся научной базы Анна Турчинова публично встала на защиту конституционных прав и свобод родителей, детей и семьи как основы любого общества, а также определенного в Конституции понятия брака как союза женщины и мужчины. Так же это делаем и мы в своей профессиональной научно-педагогической деятельности, а также родители и, собственно, народ Украины в целом, понимая тупиковость других путей развития общества, кроме семьи, ответственного отцовства и материнства», - говорится в документе.

Как сообщалось, Анна Турчинова в своей статье заявила, что антидискриминационная комиссия лоббирует гендерную идеологию, которая направлена на ликвидацию класической модели семьи.

"Почему никто не спросил родителей, согласны ли они быть не родителями, а каким-то Родственник 1 и Родственник 2? [...] В детях разрушается ориентация на брак и семью, на обязательства перед своими родителями и детьми. Кто решил, что традиционные роли женщины и мужчины в семье - это плохо?", - написала она. И добавила фото парада ЛГБТ-сообщества.