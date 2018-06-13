В Facebook украинцев спрашивают, как они относятся к инициативе МОН заменить в учебниках слово «родители» на «родные»

На официальной странице Центра информации Украинской Православной Церкви в Facebook начался опрос пользователей соцсети по поводу их отношения к инициативе Министерства образования и науки Украины убрать из школьных учебников слово «родители».

Каждый может ответить, хорошо это или плохо, что «Министерство хочет убрать из учебников слово «родители» и заменить его на «родные»». Респонденты также могут дать развернутый ответ на вопрос в комментариях под опросом.

Министерство образования и науки Украины 8 июня обнародовало информацию об обнаруженных антидискриминационной экспертизой случаях дискриминации в школьных учебниках.

«Экспертиза обнаружила, что большинство детей не могут найти в украинских учебниках ни отражение себя, ни отражение своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут», - сообщает МОН. Речь идет о том, что не все дети воспитываются родителями, или имеют родителей.

В рамках экспертизы Министерство планирует «заменить слово «родители» на слово «родные» в задании: «Вместе с родителями обсуди, где можно играть». Напомним, пользователи соцсети продолжают активно отвечать на вопрос: «Нарушается ли в Украине право на свободу вероисповедания?» на странице Центра информации УПЦ в Facebook.

Также недавно подавляющее большинство респондентов высказалось против проведения «Марша равенства» в столице, запланированного на 17 июня.