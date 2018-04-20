Как призыв Порошенко о создании ЕПЦ стал для украинских радикалов «зеленым светом» для борьбы с УПЦ

Заявление президента Украины Петра Порошенко о создании в Украине единой поместной Церкви открыло «зеленый свет» для украинских радикальных организаций к открытой борьбе против Украинской Православной Церкви. Пока глава государства вел сдержанный диалог по поводу преодоления церковного раскола с представителями разных конфессий, радикалы, хоть и выступали с "акциями протеста против агентов ФСБ в рясах", однако чувствовали себя вне закона. Открытый же призыв Порошенко к срочному созданию ЕПЦ и игнорирование в этом вопросе позиции УПЦ стал сигналом к действию для большинства радикально настроенных лиц, которые, почувствовав свободу, понесли, как знамя, лозунг президента о «посягательстве Москвы через Церковь на украинскую целостность». С девизом «давайте равняться на Президента!» националистические организации сегодня уже открыто анонсируют поджоги и захваты храмов и святынь УПЦ и обещают «попідпалювати бороди» священнослужителям.

Представители радикальной молодежной организации Дмитрия Корчинского "Братство" (в сети интернет свои видео и комментарии выкладывают под названием «Всесвітньо-Броварське Телебачення») уже неоднократно устраивали «эпатажные акции» возле Киево-Печерской лавры и Десятинного монастыря. Сразу же после заявления Порошенко о создании ЕПЦ на странице организации появились призывы к тому, чтобы «жечь бороды московским попам» и видео-обращение к «сознательным украинцам», которое разместил на своей странице и «духовный лидер» молодчиков-радикалов Дмитрий Корчинский.

«Мы выступили с очень ласковым посланием к христианам в связи с действиями нашего дорогого президента Петра Алексеевича Порошенко относительно создания единой православной поместной Церкви. Не прошло нескольких часов, как уже зазвучали призывы провокаторов в отношении нашего мирного обращения жечь бороды московским попам. Это была абстракция. Речь о другом – надо захватывать храмы Московского Патриархата, и в первую очередь – лавру», - говорят «братчики».

Молодые люди не называют своих имен, однако их лица легко опознать по видео, на которых они уже устраивали «акции» под Киево-Печерской обителью. Называя священнослужителей Украинской Православной Церкви агентами ФСБ, молодые люди призывают к захвату храмов, прикрываясь «сигналом» от президента.

«Украинские святыни находятся под оккупацией Москвы, и обращением к Вселенскому патриархату Порошенко дал сигнал украинским патриотам, что нечего ждать, достаточно закрывать глаза на этот беспредел, нужно захватывать храмы Московского Патриархата», - призывают радикалы, называя священнослужителей и монахов «барыгами, жуликами и аферистами».

На видео, которое свободно блуждает в сети, «братчики» Корчинского призывают к вандализму и издевательствам над священниками. При этом молодые люди отмечают, что «миссию» борьбы с Церковью должны выполнять именно сознательные украинцы, ведь у Киевского Патриархата, который и должен войти в захваченные храмы и Лавры, не хватит смелости самим настолько «пачкаться» в таком деле.

«Киевский Патриархат не способен ни на что, даже на захват Киево-Печерской лавры. Мы знаем это еще с 90-х годов. Но, слава Богу, есть какие-то подвижки от власти и есть сознательные украинцы. Враг уже здесь - сидит в Лавре, поэтому наша задача освобождать святыню, тем более, что президент об этом говорит – нам нужна поместная Церковь и нам не нужен департамент ФСБ», - говорят представители «Братства».

Кроме организации Дмитрия Корчинского, в Украине немало других, радикально настроенных против Украинской Православной Церкви организаций и, по словам «братчиков», на сегодня все они решительно настроены относительно захвата святынь УПЦ.

«У нас развернулась дискуссия среди многих патриотических организаций, различных батальонов АТО, общин из разных уголков страны по поводу того, как нам сейчас действовать. Уже люди поджигают московские церкви, уже готовятся бутылки с бензином, готовятся штурмы, захваты. И мы с пониманием к этому относимся. Мы призываем этого не делать, не жечь церкви. Не надо их поджигать, надо их захватить и переосвятить», - объясняют молодые люди свою позицию.

«Возможно тех священников и не надо расстреливать, но склонить их к покаянию и к возвращению в лоно единой поместной украинской Церкви надо. Захватывайте храмы, пинками выгоняйте этих барыг. И делайте это именно сейчас, ведь именно сейчас вас будут все поддерживать, а ваши действия будут снимать журналисты», - говорят радикалы, словно намекая на то, что после «сигнала» от президента мародерство и вандализм при захвате святынь останутся безнаказанными.

В конце концов, кроме захвата храмов, радикалы предлагают также «с благословения» главы государства расправиться и со служителями Церкви.

«Со временем Московская Патриархия будет ликвидирована как таковая. Берем пример с нашего президента. Президент обратился к Вселенскому Патриарху. И, тем более, мы, рядовые патриоты, тоже должны все это делать... Так что захватываем храмы, виганяем московских барыг, и все у нас будет хорошо. Без радикализма, но дать попам под зад - этого будет достаточно», - резюмируют в своем видео-обращении «братчики».

Как известно, заявление о создании единой поместной Церкви провозглашено без учета позиции УПЦ, а эмоциональное выступление в Верховной Раде Петра Порошенко фактически развязало руки национал-радикальным организациям, которые длительное время ждали «сигнала». К сожалению, этот сигнал для них прозвучал. Но самое страшное, если идея о единстве православных приведет к их раздору.

Дарина Чугаевская, "УНИАН-Религии".