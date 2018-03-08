"Братство" Корчинского пришли в Киево-Печерскую лавру и анонсировали захват святыни (видео)

В среду, 7 марта, представители радикальной молодежной организации Дмитрия Корчинского "Братство" провели "молебен" в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, который назвали началом захвата обители.

Представители радикалов сами проводили видеосъемку акции, во время которой призвали к "освобождению украинских святынь от московских оккупантов".

О проведении акции представителями "Братства" сообщил на своей странице в Фейсбук сам Дмитрий Корчинский.

"Час назад Братство успешно осуществило молебен за победу украинского войска над московскими оккупантами в Успенском Соборе Киево-Печерской лавры. Теперь это будет регулярно. Ничего страшного не случилось. Пожалуйста, заходите в церкви моск.патриархата и делайте то же самое", - написал известный в Украине радикал.

Войдя в Успенский собор, группа молодых людей провела "молебен", во время которого один из ее представителей читал с бумаги текст с молитвой о победе над "московскими оккупантами". После этого активисты начали видеосъемку на улице – возле Успенского собора.

"Ряд патриотов Киевского Патрархата, автокефалы, греко-католики пришли помолиться за победу над московскими оккупантами. Печерскую лавру оккупировали москальские агенты ФСБ. Это первый молебен в лавре, где молятся патриоты, а не москальские агенты. В этой святыне засели вражеские для православия и для Украины люди, и эти люди должны быть изгнаны из Украины", - прокомментировали акцию представители "Братства".

Представители радикалов назвали акцию "началом освобождения" украинских церквей от "МПЦ ФСБ" и призвали присоединяться к следующим акциям.

"Этот героический день может быть началом того, что во всех москальских церквях, которые оккупировал Московский Патриархат, будут проходить молебны Киевского Патриархата, других, кого угодно, лишь бы не москалей. Призываем всех делать то же самое. Нельзя отдавать их на растерзание", - призвали в своем видео организаторы акции.

"Сегодня мы пришли в эту церковь и через полчаса вышли, завтра придем во вторую, и выйдем через несколько дней. Потом придем и не выйдем уже никогда", - заявили радикалы.

Напомним, что радикальная молодежная организация Дмитрия Корчинского "Братство", известная своими эпатажными акциями. Сам Дмитрий Корчинский заявляет о том, что является сторонником христианства и одновременно анархистских взглядов.