Что буддисты делали на Грушевского?

Настоятель буддийского храма ордена Ниппондзан Мёходзи в селе Паньковка Луганской области, хранитель частицы Шариры Будды монах Сергей Жданкин, рассказал проекту «УНИАН-Религии» о своей миссии на Майдане и о том, что думают о ситуации в стране буддисты.

Сергей, несколько дней вы были активным участником событий на Майдане. Для этого приезжали из Луганской области. На Майдане вы декларировали свою гражданскую позицию, или это была миссия вашего ордена?

Я и несколько монахов были на Майдане, потому что нам не безразлична судьба нашего народа и всего мира. Миссия бодхисаттвы, идеала буддизма – спасти людей от страданий и бед. Мы, монахи, молились за то чтобы пробудить в людях мудрость и видение, открыть Путь для спасения страны. Лично я приехал с освящённой молитвами водой из источника в Луганской области, чтобы 19 января, на Водное Крещение вылить ее в воды Днепра, с пожеланиями мира и добра всем на Земле.

Но, насколько известно, вы вернулись в монастырь, почему?

Мы были на Майдане с миротворческой миссией, в ответ на насилие с обеих сторон, встали между противоборствующими и молились, чтобы проявились божественные силы. И мы не ушли с Майдана в своих сердцах. Физическое присутствие там, конечно было важно, но расстояние не имеет значения. Все взаимосвязано. Мы возвратились в Паньковку, где строится Священный Курган Мира – Ступа, чтобы провести интенсивную практику с голоданием и молитвой для мирного разрешения этого противостояния. Так посоветовал нам наш Учитель.

Как оценивают последние события буддисты Украины?

Это собрание людей возникло неожиданно и вызвало потрясение украинского общества, власти и всего мирового сообщества. Его уникальность - в прекрасных духовных качествах, которые появились у людей: во вазимоуважении, открытости, готовности защищать правду и если придется - пожертвовать жизнью ради своей Родины. Все это свидетельствует о коллективном пробуждении народа Украины. Хотя последние события наполняют тревогой сердце.

На Майдане пролилась кровь, многие искалечены, некоторые убиты. Все основные религиозные конфессии, представленные в Украине, категорически осудили факты насилия. Что о случившемся думают буддисты Украины?

Ведь, как известно: «На добро отвечайте добром, а на зло – справедливостью», - учит Конфуций. Будда учит «Кого следует - поддержи, кого следует – пресеки». Как во всем правильно разобраться?

Насилие всегда порождает насилие. «Не убий» - самая главная заповедь всех религий. Нарушение этой заповеди открывает «врата мира ада» в наш мир, распаляет огонь насилия смерти и разрушения. Поэтому нужно искать любые пути, чтобы не допустить возникновения даже малой искры возгорания, иначе пожар насилия может сжечь все на своем пути. Тогда уже не будет ни правых, ни виноватых, ни о какой справедливости уже не может быть речи, когда людей охватывают чувства гнева ненависти и злобы.

В буддизме считается, что эти яды отравляют сознание и затуманивают видение истинной реальности. Люди уже не могут осознать, что они все есть дети одного Отца, а значит, братья.

Существует метод ненасильственной борьбы, когда действия направлены на пробуждение совести тирана, взывание к его божественной природе, которой наделен каждый, к присущему каждому источнику добра и сердца. Да, это трудный путь, требующий определенной духовной зрелости.

Наличие сострадания к «врагу», точнее понимания, что врагов никаких нет вовсе. Быть мудрым, значит понять сердце ближнего. А также нужно найти в себе мужество прощать.

Что говорит о событиях в Украине ваш Учитель?

Далай Лама недавно высказывался на эту тему. Он сказал, что власть должна служить своему народу. Наш Учитель Дзюнсэй Тэрасава также комментировал события в Украине: «Нужно обратить внимание на то, что произошедшие за последнее время смены режимов во многих странах не привели к желаемым преобразованиям в этих странах и обществах… Украинцам следует настроится на долгосрочную перспективу преобразований в своем обществе».

Как выйти из затянувшегося политического конфликта по-буддийски? Каким мог бы быть буддийский сценарий? Могли бы вы привести примеры из истории?

У меня нет готового рецепта. По-буддийски, означает немедленно прекратить насилие. Но это не означает, что надо покориться как овечки. Надо успокоить гнев и злобу, трезво оценить обстановку, хорошо все продумать и взвесить.

Ненасильственная борьба может не принести видимых результатов в ближайшее время, поэтому нужно запастись огромной силой терпения и веры в силу правды и единства.

Вся история нашего буддийского ордена Ниппондзан Мёходзи связана с ненасильственным движением людей. Учитель и основатель ордена достопочтенный Нитидатцу Фудзии был близким другом и соратником Махатмы Ганди.

Массовое ненасильственное движение народа в Индии привело к обретению независимости от Британской Империи. Следуя по стопам своего учителя, наш Учитель Дзюнсэй Тэрасава был одним из инициаторов массового ненасильственного движения за мир в Европе во времена Холодной войны.

Многочисленные марши мира, акции протеста простых людей свели на нет угрозу ядерной войны, и объединили Европу. Также наш Учитель был организатором Марша материнского сострадания "Москва-Грозный" во время первой чеченской войны, после чего Ельцин и Масхадов заключили перемирие.

Дзюнсэй Тэрасава в 2002 году проводил марш мира “Пакистан-Индия“ в то время, когда миллионная армия уже была стянута к границе и угроза ядерной войны была на волоске. Поэтому история знает примеры, когда сила духа множества людей, их молитва и единство творили чудеса.

Еще один очень важный вопрос: что буддисты советуют делать тем, кто очень хочет остановить насилие, но не готов стать между баррикадами живым щитом?

Молиться, говорить правду, быть мысленно и духовно с народом, верить, что сознание взаимосвязано. Мысленно поддерживать народ и правителей, чтобы они приняли мудрое решение.

Спасибо за интересную беседу!

Общалась Анна Хрусталева, «УНИАН-Религии».

Фото предоставлены Сергеем Жданкиным.