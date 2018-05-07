Под Луганском буддисты строят Пагоду Мира - самую высокую в Восточной Европе

В селе Паньковка Славяносербского района Луганской области 30 марта было освящено место под строительство буддийской Ступы – Пагоды Мира.

Церемонию освящения возглавил Дзюнсей Тэрасава – японский буддист, сенсей ордена Ниппондзан Меходзи, который специально для этого посетил Украину.

Как рассказал «УНИАН-Религии» настоятель буддийского храма в селе Паньковка – монах Сергей Жданкин, идея строительства первой в Восточной Европе Пагоды Мира в селе Паньковка, на берегу реки Северский Донец, в нескольких километрах от границы с Россией, пришла украинским буддистам еще в 2003 году.

Земельный участок был выделен буддийской общине ордена Ниппондзан Меходзи в 2008 году. Сам орден учеников Дзюнсея Тэрасава существует в Украине с 1991 года.

Дзюнсею Тэрасава нравится на Луганщине, он называет ее «чистой землей».

Место для строительства Ступы было выбрано не случайно. Тут с 2003 года находится буддийский храм. А неподалеку от него – древний скифский курган.

Наверное мало кому известно, но именно в этом буддийском храме находится частица праха Будды Шакьямуни - основателя буддийского учения. Украина – единственная страна Восточной Европы, которая имеет эту буддийскую святыню.

Ее подарил украинским буддистам сам Дзюнсей Тэрасава. Он увидел желание местных монахов построить ступу, и решил преподнести частицу праха в дар. В Луганскую область святыня попала в 2001 году.

Для участия в церемонии освящения собрались гости из Киева, Луганска, Одессы, Енакиево и ближнего зарубежья.

Буддисты называют останки Будды «шарира» - это останки после сожжения тела. На хинди «шарира» значит «тело».

Буддисты верят, что шарира – это и есть Будда, и почитают останки как самого учителя, почившего около 2500 лет назад. По традиции ее заложат в фундамент ступы.

Община надеется, что Ступа со священными останками Будды в будущем станет местом паломничества, и к ней будут приезжать буддисты со всей Восточной Европы.

Согласно проекта Ступа будет представляет собой сооружение диаметром 50 метров и высотой 30 метров - с 10-ти этажный дом.

По словам монаха Сергея, Сенсей Терасава предложил украсить Ступу изображениями львов и грифонов – животных, почитаемых скифами, жившими на территории Украины.

От других Ступ ее будет отличать сферическая, куполообразная форма, которая будет повторять очертания кургана.

Вообще, Ступа представляет собой архитектурное сооружение в виде полусферы со шпилем без окон и дверей. Буддисты считают, что Ступа метод распространения мира и процветания для той земли, где она построена.

Ступ, построенных орденом Ниппондзан Меходзи, насчитывается более полусотни, в основном они находятся в Японии и Индии. Ближайшая ступа ордена находится в Вене (Австрия).

Традиция постройки буддийских ступ – это продолжение темы скифских курганов, захоронений царского рода. На территории современной Украины их тысячи, многие сохранились до наших дней.

Алтарь в буддийском храме в селе Паньковка, где хранятся частички тела Будды.

Будда Шакьямуни принадлежал к древнему скифскому роду и был сыном царя, его тело было сожжено, а останки распределены между 8 другими царями, каждый из которых воздвиг на своей земле курган – ступу, монолитное сооружение, в основание которого была заложена шарира.

Во 3 в. до нашей эры император Ашока открыл древние ступы, а шариру распределил в новые ступы, которые велел построить по территории своей империи. Он разослал посланников с останками Будды и в другие страны. Некоторые из них, вероятно, побывали на территории Украины.

Антон Скворцов – для «УНИАН-Религии».

Фото буддийской общины ордена Ниппондзан Меходзи.

