В УПЦ чтят память о 100-летии Мараморош-Сиготского процесса над православными в 1913-1914 годах

Украинская Православнав Церковь сегодня чтит память о 100-летии Мараморош-Сиготского процесса над православными в 1913-1914 годах и годовщину прославления преподобного Алексия Карпаторусского (2001).

Как сообщили УНИАН в Синодальном информационном отделе УПЦ, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском мужском монастыре в селе Иза-Карповтлаш Хустского района Закарпатской области.

Обращаясь к верующим со словом наставления, митрополит Онуфрий рассказал о трагических событиях столетней давности, и подчеркнул пример мужества и стойкости в вере преподобного Алексея вместе с другими исповедниками. За богослужением Блаженнейший вознес молитву за мир в Украине. Также были вознесены молитвы за упокой душ всех, кто боролся за православную веру в Закарпатье. После окончания праздничной литургии, в знак благодарности за архипастырский визит, верующие пропели Предстоятелю Украинской Православной Церкви «Многая лета».

Как сообщал УНИАН, 20 октября начался двухдневный архипастырский визит Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Хустскую епархию. Вчера Предстоятель УПЦ совершил чин освящения нового иконостаса монастырского храма в честь преподобного Алексия Карпаторусского.

Справка УНИАН

На Мараморош-Сиготском процессе над православными в 1913-1914 годах судили верующих за их желание исповедовать православную веру. На скамье подсудимых оказалось 94 человека, среди которых мужчины и женщины в возрасте от 17 до 64 лет. Главным обвиняемым был священник Алексий (Кабалюк) - активный участник движения за возрождение православия на Закарпатье. 3 марта 1914 венгерская власть осудила 32 верующих к различным срокам заключения и уплате крупного денежного штрафа. Самый большой срок получил иеромонах Алексий (Кабалюк) - 4,5 года тюрьмы и 100 крон штрафа.

21 октября 2001 года Блаженнейший Митрополит Владимир возглавил в Свято-Никольском монастыре прославление схиархимандрита Алексия в лике святых.