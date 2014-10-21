Предстоятель УПЦ посещает Хустскую епархию
14:34, 21 октября 2014Православие
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20 октября начался двухдневный Архипастырский визит Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Хустскую епархию.
Как сообщает официальный сайт УПЦ, в тот же день Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Вечернее богослужение в Свято-Николаевском мужском монастыре села Иза-Карповтлаш.
После богослужения Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил чин освящения нового иконостаса монастырского храма в честь преподобного Алексия Карпаторусского.
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