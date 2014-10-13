Управляющий делами УПЦ прокомментировал случаи захвата храмов в некоторых епархиях

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) констатировал случаи неприкрытой агрессии со стороны Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в отношении Украинской Православной Церкви, ее верующих и священников. Об этом он сказал сегодня в интервью официальному сайту УПЦ.

«Начиная с февраля этого года, по отношению к УПЦ постоянно используется шантаж. Не раз из уст главы УПЦ КП звучали конкретные призывы, дословно, «надавить» на нашу Церковь… Добровольно перешел в раскол только один священник из Херсонской епархии УПЦ. Тогда прозвучал призыв устраивать «референдумы» по селам в отношении того, к какой юрисдикции должен принадлежать сельский храм. Множество людей высказались против ухода из канонического православия и перехода в раскол. Для подавления их конституционного права сегодня используется право физической силы. Подделываются документы, срываются замки, людей избивают, выталкивают из храмов”, – отметил управляющий делами УПЦ.

«Все помнят, как громко в УПЦ КП требовали диалога с нашей Церковью. Сегодня формат диалога для так называемого Киевского патриархата не актуален. Его глава уверен, что сейчас намного эффективнее будет использование техники рейдерских захватов и разбоя. Есть достаточно политических сил, которые на волне популизма готовы оказывать Киевскому Патриархату силовое сопровождение в таких действиях», – отметил владыка Антоний.

Управляющий делами УПЦ рассказал о cхеме, по которой традиционно действуют захватчики храмов УПЦ. Также он уточнил, чем захват отличается от добровольного перехода общины под юрисдикцию УПЦ КП.

«Решение о переходе общины в другую юрисдикцию может приниматься лишь членами приходского собрания под председательством настоятеля храма. Государственные органы имеют право регистрировать изменения в уставе общины только в том случае, если епархиальный архиерей утвердил решение этого собрания. Такой порядок типичный не только для УПЦ, но и для всех религиозных организаций Украины, в том числе и УПЦ КП. И если в населенном пункте остается хотя бы 10 человек, не желающих переходить из УПЦ в другую юрисдикцию, согласно законодательству, никто не имеет права ликвидировать их общину. В противном случае это будет захват», – подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Также владыка добавил, что «если же в населенном пункте есть те, кто желает относиться к так называемому Киевскому патриархату, государство должно реализовать их желание не за счет верующих УПЦ, а в законном порядке зарегистрировать новую общину».

По словам митрополита Антония на сегодня представителями УПЦ КП захвачено 10 храмов УПЦ. Это храмы в Ровенской, Волынской, Тернопольской и Львовской областях.