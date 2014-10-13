Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний: Мы слышим неприкрытые призывы к агрессии в адрес канонического православия

Владыка, благословите! В СМИ распространяется информация о том, что 14 октября, в день Покрова Божией Матери, Киевский Патриархат готовит массовые захваты храмов Украинской Православной Церкви. В заявлении УПЦ КП говорится о том, что якобы 14 октября священноначалие будет отсутствовать в Киеве. Листовка, на которую ссылаются СМИ, призывает украинских патриотов и сторонников Киевского Патриархата к противозаконным действиям в отношении УПЦ, включая физическую расправу со священниками канонической церкви. Поступали ли со стороны УПЦ КП угрозы в адрес УПЦ?

Церковный раскол с самого своего зарождения уже более двадцати лет является очагом межконфессионального напряжения в Украине. Верующие люди вряд ли смогут забыть ужас захватов храмов, происходивший в 90-х годах. Когда грубой силой нельзя было добиться своих целей, руководство УПЦ КП пыталось достигнуть их с помощью интриг.

Сегодня им кажется, что вновь появилась возможность увеличивать статистику своих приходов с помощью грубой физической силы. Мы слышим неприкрытые призывы к агрессии в адрес канонического православия.

Начиная с февраля этого года, по отношению к УПЦ постоянно используется шантаж. Не раз из уст главы УПЦ КП звучали конкретные призывы, дословно, «надавить» на нашу Церковь. Он был уверен, что верующие люди, прошедшие испытание своей веры в горниле 90-х годов, так же легко откажутся от нее, как это когда-то сделал он сам. Но такой план не сработал.

Добровольно перешел в раскол только один священник из Херсонской епархии УПЦ. Тогда прозвучал призыв устраивать «референдумы» по селам в отношении того, к какой юрисдикции должен принадлежать сельский храм. И тут не все оказалось просто. В большинстве случаев такие «референдумы» спровоцировали межрелигиозные конфликты в регионах. Множество людей высказались против ухода из канонического православия и перехода в раскол. Для подавления их конституционного права сегодня повсеместно используется право физической силы. Подделываются документы, срываются замки, людей избивают, выталкивают из храмов. В это время, к сожалению, сотрудники милиции зачастую спокойно наблюдают за происходящим, игнорируя очевидный криминал.

Насколько возможен и существует ли сегодня хотя бы неофициальный диалог по вопросам захватов храмов с УПЦ КП?

Все помнят, как громко в УПЦ КП требовали диалога с нашей Церковью. Сегодня формат диалога для так называемого Киевского патриархата не актуален. Его глава уверен, что сейчас намного эффективнее будет использование техники рейдерских захватов и разбоя. Есть достаточно политических сил, которые на волне популизма готовы оказывать Киевскому Патриархату силовое сопровождение в таких действиях.

Заявления УПЦ КП в отношении Украинской Православной Церкви часто начинаются со слов “С достоверных источников Киевская Патриархия получила информацию о том, что…”, и далее следует информация провокационного характера. Как оценивает подобные заявления священноначалие УПЦ? Что думаете лично вы?

Действительно, заявления УПЦ КП зачастую имеют провокационный характер. В них всегда отсутствует ссылка на источник и при этом развиваются теории, устами Булгакова, «космического масштаба и космической же глупости». Но не это вызывает недоумение, а то, что такие псевдозаявления моментально транслируются центральными СМИ. Например, когда я включаю программу новостей на самом рейтинговом телеканале и слышу, что вопросы религии освещаются там исключительно на основе неподтвержденных сплетен, то понимаю, что такая же цена и всей остальной информации на этом канале.

10 октября в УПЦ КП в очередной раз отвергли свою причастность к захватам храмов УПЦ. И сообщили, что «когда прихожане общины УПЦ хотят объединиться с Киевским Патриархатом – они это делают по собственному волеизъявлению», а УПЦ КП «только помогает защитить их собственное решение от давления и провокаций со стороны сторонников Московского Патриархата». Вместе с тем, 3 октября на встрече Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций c украинскими властями председатель Синодального информационного отдела УПЦ епископ Климент заявил о захвате уже десяти храмов УПЦ сторонниками Киевского Патриархата. Как происходит переход, а как захват? Чем захват храма УПЦ отличается от добровольного перехода общины под юрисдикцию УПЦ КП?

На сегодня все случаи захватов православных храмов совершаются по одной схеме. Собственно говоря, эту схему неоднократно озвучивал сам глава Киевского патриархата. Кто-то из представителей региональной власти, зачастую кандидат в депутаты, инициирует в населенном пункте референдум с участием местных жителей. На таком псевдореферендуме ставятся провокационные вопросы. Люди подвергаются запугиванию. Так принимается решение о передаче храма УПЦ КП. Областная администрация очень быстро выносит решение о внесении поправок в Устав общины УПЦ в пунктах, указывающих на религиозный центр, изменяя его на епархию Киевского патриархата. Верующие, которые не желают переходить в раскол, автоматически остаются без своей общины. Их лишают конституционного права на свободу вероисповедания.

Для того, чтобы эти люди не мешали представителям Киевского патриархата завладеть храмом, их физически оттесняют нанятые для этого «титушки» – физически крепкие молодые люди в балаклавах с битами, которые к церковной общине никакого отношения не имеют.

Нарушение закона в этом случае состоит не только в разбое и хулиганских действиях. Для захватов храмов задействованы схемы при участии чиновников на местах. Любой юрист объяснит, что общественные слушания не являются основанием для ликвидации общины, которая является юридическим лицом и действует, согласно зарегистрированному в установленном порядке уставу. Тем более, в этом случае нет никаких законных оснований отбирать у общины культовое сооружение, принадлежащее ей на основании законных документов.

Решение о переходе общины в другую юрисдикцию может приниматься лишь членами приходского собрания под председательством настоятеля храма. Государственные органы имеют право регистрировать изменения в уставе общины только в том случае, если епархиальный архиерей утвердил решение этого собрания. Такой порядок типичный не только для УПЦ, но и для всех религиозных организаций Украины, в том числе и УПЦ КП. И если в населенном пункте остается хотя бы 10 человек, не желающих переходить из УПЦ в другую юрисдикцию, согласно законодательству, никто не имеет права ликвидировать их общину. В противном случае это будет захват.

Если же в населенном пункте есть те, кто желает относиться к так называемому Киевскому патриархату, государство должно реализовать их желание не за счет верующих УПЦ, а в законном порядке зарегистрировать новую общину.

Сколько на сегодня храмов УПЦ захвачено? Где сейчас «горячие» точки?

На сегодня захвачено 10 храмов. Это храмы в Ровенской, Волынской, Тернопольской и Львовской областях. Накануне выборов есть попытки со стороны некоторых популистских политических сил нападать на общины в Киевской области. При этом здесь для них больше важен не результат, а личный пиар.

Не так давно вы передали список захваченных приходов УПЦ с фактами нарушения прав верующих представителю правительства Канады. Э.Беннетт обещал донести обеспокоенность УПЦ международным организациям по защите прав человека. Насколько реальной может быть помощь мировой общественности?

Мы очень надеемся, что мировая общественность не останется безразличной к нарушению фундаментального права на свободу совести, происходящего сегодня в Украине. Наша Церковь ощущает искреннюю поддержку абсолютно всех Поместных Православных церквей во всем мире. Особым образом эта поддержка была выражена во время интронизации Блаженнейшего митрополита Онуфрия.

Совсем недавно новый лауреат Нобелевской премии мира Кайлаш Сатьярти призвал к скорейшему решению гуманитарной катастрофы в Сирии, в Украине и в Палестине. Лично меня потрясло то, что наша страна оказалась в списке стран, в которых гуманитарные проблемы стали следствием острого межрелигиозного конфликта. Поэтому, миссия ОБСЕ очень пристально фиксирует все случаи нарушения прав верующих в Украине для предотвращения провокаций, направленных на дестабилизацию внутри государства.

3 октября премьер-министр Украины Арсений Яценюк в присутствии представителей всех крупнейших религиозных организаций нашей страны ответственно заявил, что государство примет все меры для недопущения конфликта на религиозной почве, дабы граждане Украины могли молиться в той Церкви и на том языке, на котором они хотят. Для миллионов верующих Украинской Православной Церкви эти слова стали позитивным сигналом.

И хотя, как видим, силовые захваты храмов, все-таки продолжаются, мы верим сказанному и надеемся, что Президент и премьер-министр Украины смогут дать правовую оценку противоправным действиям тех региональных чиновников, которые спровоцировали пока еще локальные конфликты на религиозной почве.

Против УПЦ сегодня ведется информационная война. Каковы ее масштабы? К примеру в листовках, призывающих 14 октября к расправе со священниками УПЦ, от которых «открещивается» Киевский Патриархат, используется инструмент “черного пиара” – ”метод виртуального компромата“, когда мысль кого-либо выдается за реальный факт.В частности, выражение управляющего Волынской епархией УПЦ КП митрополита Михаила: «Каждая свеча, купленная в храме Московского патриархата – это пуля, которой потом будут убивать украинцев» (вариант в листовках – «пуля, пущенная в украинского солдата»). Как реагировать священникам УПЦ и верующим на подобные заявления, ведь многие возмущены подобной формулировке? Кроме того, многие солдаты в зоне АТО – прихожане храмов УПЦ.

Каждый верующий человек, и особенно претендующий называться пастырем, обязан помнить предупреждение Христа Спасителя о том, что за всякое слово необходимо будет дать ответ в день Страшного Суда: «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф. 12, 36-37). Нужно также помнить, что всякий клеветник и передающий ложь является явным слугой Диавола, ибо по слову Священного Писания, именно он «лжец и отец лжи».

А вот что касается листовок, о которых вы говорите, то в них содержится очевидный призыв к агрессии, к достижению политических результатов за счет эскалации межрелигиозного конфликта.

Я надеюсь, что появление таких призывов не осталось незамеченным со стороны структур, отвечающих за безопасность Украины. Верующие люди возмущены распространением призывов к агрессии, не имеющих ничего общего с христианством.

Однако, я хотел бы обратить внимание на один факт. Вы сказали, что УПЦ КП «открещивается» от этих листовок. У меня не сложилось такого мнения. На сайте этой религиозной организации действительно появилось обращение, которое выдвигает очередную фантасмагорию на счет иностранных агентов. В нем говорится, что УПЦ КП непричастны к подготовке расправы над нашими священниками и массовому захвату храмов. Даже содержится соответствующее обращение к верным УПЦ КП. Но отображает ли это обращение позицию руководства Киевского патриархата? Ведь данное обращение подписано неким анонимом, как теперь говорят, под «ником» «пресс-центр Киевской Патриархии».

Насколько я осведомлен, в УПЦ КП нет такой синодальной структуры, имеющей право говорить от своего имени. Ни имена членов синода, ни имя главы УПЦ КП напрямую в этом обращении не фигурируют. А по факту мы чуть ли не ежедневно слышим призывы Филарета (Денисенко) к агрессии против нашей Церкви и ее священников. Скорее всего, поэтому при всей своей информационной активности, он не пожелал поставить подпись под сообщением «пресс-центра Киевской Патриархии». Не потому ли, что, многим прочитавшим это обращение, приходит на ум выражение: «Держи вора»?!

УПЦ имеет опыт 90-х-91-х годов, когда храмы под политическими лозунгами захватывали представители только созданной УПЦ КП. Многие храмы тогда удалось отстоять. Может ли этот опыт как-то помочь сегодня?

Тот опыт, о котором Вы говорите, является свидетельством исповедничества веры. Во время, когда наши оппоненты различными способами стремились разгромить Украинскую Православную Церковь, миллионы ее верных сыновей и дочерей сохранили Церковь исключительно твердой верой и горячей молитвой.

Эти люди через побои и клевету исповедали свою веру в Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Против них было все человеческое: власти, суды, газеты, телевидение, грубая сила. Но Бог не в силе, а в правде. Верой и молитвой православных людей Церковь устояла. И она не просто выжила, а стала одной из крупнейших Поместных церквей вселенского Православия.

За прошедшие годы испытаний наша Церковь стала едва ли не единственной силой, объединяющей запад и восток, север и юг Украины. Бороться с ней может только тот, кто жаждет разрушить это единство. Сегодня, когда Церковь вступила в период новых испытаний, каждый православный христианин не должен пугаться этого. Ничего страшного в том, что враги Церкви кажутся сильными. Молитва и вера, по слову святого апостола Иоанна Богослова, является нашей победой, победившей мир.

Беседовал Николай Василенко, официальный сайт УПЦ.