В УПЦ КП утверждают, что не имеют отношения к силовым захватам храмов УПЦ

В Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата отрицают какое-либо отношение к силовым захвам храмов Украинской Православной Церкви. Об этом говорится в заявлении пресс-центра, размещенном на официальном сайте УПЦ КП.

"Мы отвергаем обвинения в наш адрес в "захвате храмов", которые в последнее время звучат со стороны Московского патриархата, как безосновательные. Если прихожане какой-то из общин УПЦ МП хотят объединиться с Киевским патриархатом - они это делают по собственному волеизъявлению, а наша церковь, по их просьбе, только помогает защитить их собственное решение от давления и провокаций со стороны сторонников Московского патриархата", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что УПЦ КП осуждает насилие против духовенства или храмов УПЦ и подчеркивается, что переход священников и общин УПЦ в Киевский патриархат может происходить только на добровольной основе.

Как сообщал УНИАН, 3 октября на встрече Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с украинскими властями, председатель Синодального информационного отдела УПЦ епископ Климент заявил о том, что около 10 храмов Украинской Православной Церкви захвачены силой. Он подчеркнул, что речь идет "о силовом переводе их в УПЦ Киевского патриархата”.