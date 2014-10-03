В УПЦ заявляют о силовом захвате около 10 храмов
Около 10 храмов Украинской Православной Церкви захвачены силой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил епископ Климент, который возглавил Синодальный информационный отдел УПЦ, на встрече председателя Верховной Рады Александра Турчинова и премьер-министра Арсения Яценюка с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.
По словам епископа, вызывает тревогу “ситуация с силовым захватом некоторых храмов УПЦ и силовым переводом их в УПЦ Киевского патриархата”.
В то же время, отметил Климент, он бы не сказал, что это масштабное явление, поскольку "речь идет об около 10 храмах”, но это не может не тревожить людей, которые живут в европейском обществе.
Епископ отметил, что среди таких случаев есть “ужасный случай в селе Ностав Тернопольской епархии, где Свято-Михайловский храм был захвачен силовыми средствами, священника во время литургии выбросили из храма, а людей из храма силой удалили. После этого государственный регистратор непонятно на каком основании ликвидирует этот приход, а председатель Тернопольской ОГА Сиротюк принимает распоряжение о регистрации устава этого прихода в новой редакции уже в новом составе УПЦ”.
По его словам, похожий случай произошел в поселке Ходосы Ривненской области, где была сила применена “не только к верующим, но и к священнику”.
Как заявил епископ, наиболее огорчительно то, что милиция стояла рядом, но ничего не сделала для того, чтобы хотя бы прекратить кровопролитие, применение силы”.
Фото: Институт религиозной свободы