На кинофестивале «Покров» конкурсные работы впервые покажут до официального открытия

10 октября начинает свою работу XII Международный фестиваль православного кино «Покров».

С 10 по 12 октября в Киеве пройдет XII международный фестиваль православного кино «Покров»

Впервые конкурсный показ работ состоится до официального открытия, а именно 10 октября с 9.00 до 16.30.

Кроме этого, будет представлена особая по своему характеру работа в анимационной номинации «Вертеп пришел» (режиссерский коллектив школьников 8-12 лет).

Фильм посвящен участникам сельского вертепа, которые были расстреляны в Трускавце за религиозную пропаганду в первые годы советской власти.

11 октября в 11.00 (Дом кино, Синий зал) состоится круглый стол «Миссия Церкви в украинском обществе», в рамках которой участники обсудят вопросы доступности христианских азов; как быть понятным людям, чтобы помочь найти дорогу к храму; как описывать события с точки зрения общечеловеческих ценностей, чтобы человек смог следить за событиями вечности в формате СМИ.

Традиционно вход в Дом кино - свободный, кроме официальных частей (открытие и закрытие Фестиваля).

Зрители смогут проголосовать за любимый фильм в Доме кино или на сайте www.pokrovkino.com, где будут размещены фильмы Фестиваля.

"Православие в Украине"