С 10 по 12 октября в Киеве пройдет XII международный фестиваль православного кино «Покров». Форум будет посвящен памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира. Всего на участие в конкурсе было подано более 300 заявок фильмов из 14 стран мира – Украины, Беларуси, Германии, Греции, Израиля, Казахстана, Кипра, Кыргызстана, Литвы, Польши, России, США, Франции, Эстонии. В список участников вошли 49 работ.

Ленты будет оценивать жюри в составе: режиссер и сценарист Егор Бенкендорф, Василий Горбаль, музикант и режисер Анатолий Зеленько, кинорежиссер и сценарист Елена Каретник, режиссер и сценарист Надежда Кошман, заслуженный работник культуры Украины, композитор, режиссер, руководитель центра православной культуры в Днепропетровске «Лествица» протоиерей Игорь Собко, сценарист и режиссер Евгений Хворостянко.

Фестиваль впервые прошел по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в октябре 2003 года. Проводится ежегодно накануне праздника Покрова Божией Матери. По словам организаторов, целью кинофестиваля «Покров» является популяризация фильмов христианского содержания и награждения лучших православных фильмов специальными призами и наградами.

В прошлый раз в рамках фестиваля состоялась премьера художественного фильма о святителе Луке Крымском (Войно-Ясенецком) «Лука». Гран-при получила созданная при участии редакции журнала «ФОМА в Украине» лента «Крещение». Фестиваль транслировался онлайн, благодаря чему фильмы-участников посмотрели более 40 тысяч зрителей.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ФИЛЬМОВ ДЛЯ ПОКАЗА НА XII КИНОФЕСТИВАЛЕ ПОКРОВ-2014

Анимационные фильмы

«Вертеп пришел», авторы Шихов Стас (8 лет), Грицков Евгений (10 лет), Листов Спартак (8 лет), Соловейчик Валерия (12 лет) и др., хронометраж 4 мин., Украина;

«Сегодня Бог родился», режиссер Люлька Олеся Сергеевна, хронометраж 4 мин. Украина;

«Где живут добро и зло?», режиссер Свободин Олег, хронометраж 4 мин., Россия;

«Самая обычная история», режиссер Богомаз Екатерина Евгеньевна, хронометраж 5 мин., Россия;

«Провода», режиссеры Мошкова Марина, Мошкова Татьяна, хронометраж 7 мин., Россия;

«Это мой выбор», режиссер Подивилов Станислав Анатольевич, хронометраж 13 мин., Россия.

Документальные фильмы

«Земля и воля», режиссер Тимощенко Валерий, хронометраж 27 мин., Россия;

«Иоанна», режиссер Копач Анета, хронометраж 40 мин., Польша;

«И крест, и слезы и любовь ... истории Анниной горы», режиссер Шкарупа Анна, хронометраж 26 мин., Украина;

«Николай Лесков. Сила веры», режиссер Оцун Максим, хронометраж 19 мин., Украина;

«Преемственность благодати», режиссер Ильяшенко Елена Юрьевна, хронометраж 45 мин., Украина;

«Преподобный Лаврентий Черниговский», режиссер Гэляс Ярослав, хронометраж 46 мин., Украина;

«Монастыръ», режиссер Столяров Александр, хронометраж 45 мин., Украина;

«Семинария всея Беларуси», режиссер Шичко Олег Александрович, хронометраж 38 мин., Беларусь;

«Вахромеево. На родине Серафима Вырицкого», режиссер Якимчук Николай, Воробьев Алексей, хронометраж 30 мин., Россия;

«Матушка», режиссер Морозова Людмила, хронометраж 58 мин., Украина;

«Это все», режиссер Цыганок Антон Ильич, хронометраж 7 мин., Украина;

«Маленькая святыня большой веры», режиссер Герасимлюк Виталий Сергеевич, хронометраж 20 мин., Украина;

«Реверс», режиссер Артур Якубов, хронометраж 5 мин., Украина;

«В поисках Святителя», режиссер Карпова Татьяна Михайловна, хронометраж 51 мин., Россия;

«Птирычка», режиссер Васильева Ирина, хронометраж 30 мин., Россия;

«Служительница», режиссер Руфь Титова, хронометраж 30 мин., Украина;

«Парк Киевская Русь», режиссер Грачева Надежда, хронометраж 12 мин., Украина;

«Одиночество», режиссер Кужалев Кирилл, хронометраж 16 мин., Украина;

«Иные», режиссер протоиерей Александр Овчаренко, хронометраж 36 мин., Украина;

«Приказал долго жить», режиссер Каминский Вячеслав, хронометраж 30 мин., Беларусь-Россия;

«Начальник миссии», режиссер Слободской Александр Ильич, хронометраж 39 мин., Россия;

«С нами Бог», режиссер Шитов Константин, хронометраж 60 мин., Россия;

«Птица без крыльев», режиссер Андриенко Сергей, хронометраж 20 мин., Украина;

«Плюс один....», режиссер Галушка Денис, хронометраж 10 мин., Украина;

«Врата ада не одолеют ее», режиссер Мария Кустикова, хронометраж 34 мин., Россия;

«Капелан», режиссер Вячеслав Белый, хронометраж 16 мин., Украина;

«Перемирие», режиссер Дмитрий Вологдин, хронометраж 19 мин., Россия;

«Звезда утренняя», режиссер Лизнев Борис, хронометраж 43 мин., Россия;

«Неугомонный мышкарь», режиссер Лобачева-Дворецкая Елена, хронометраж 27 мин., Россия;

«Иже питает мир», режиссер Цветкова Екатерина Викторовна, хронометраж 49 мин., Россия;

«Блаженнейший Владимир», режиссер Сырых Даниил, хронометраж 50 мин., Украина;

«Николай Грешный», режиссер Козлов Владимир, хронометраж 52 мин., Франция;

«Сеятель», режиссер Калина Юрий, хронометраж 52 мин., Польша;

«Св. Иоанн Сан-Францисский Часть II - Курская Коренная Икона», режиссер Дукин Юрий Викторович, хронометраж 40 мин., США.

Игровые фильмы

«Инородное тело», режиссер Занусси Кшиштоф, Польша, Италия, хронометраж 110 мин., Россия;

«Притчи 4 », режиссер Любецкий Виталий, хронометраж 75 мин., Беларусь;

«Тимур и команда», режиссер Галузо Наталья Вячеславовна, хронометраж 73 мин., Беларусь, Украина, Россия;

«Бесы», режиссер Хотиненко Владимир Иванович, хронометраж 189 мин., Россия.

Короткометражные фильмы

«Встреча», режиссер Сербский Владислав, хронометраж 14 мин., Украина;

«Бабочка», режиссер Жилинская Елена, хронометраж 9 мин., Россия;

«Большой», режиссер Солодов Юрий, хронометраж 16 мин., Россия;

«Отец», режиссер Разбаш Александр, хронометраж 24 мин., Россия;

«Судьба на замену», режиссер Буров Сергей, хронометраж 19 мин., Россия.

По материалам "Фома в Украине"