В честь святого апостола Андрея Первозванного в Геленджике освящен закладной камень в основание кафедрального собора

5 октября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание нового кафедрального собора в честь святого апостола Андрея Первозванного в Геленджике (Россия).

По окончании богослужения к его участникам с Первосвятительским словом обратился Патриарх Кирилл.

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На закладке нового кафедрального собора в Геленджике присутствовало более трех тысяч человек. Всем собравшимся были розданы иконки святого апостола Андрея Первозванного с Патриаршим благословением.

«Храните их и, взирая на это маленькое иконное изображение, вспоминайте солнечный день, эту замечательную духовную атмосферу, которая ощущается сегодня в этом святом месте», — сказал Предстоятель Русской Церкви.

Выбор наименования кафедрального собора в Геленджике в честь святого апостола Андрея Первозванного неслучаен. По преданию апостол с Евангельской проповедью дошел до этих мест.

Собор будет возведен на возвышенном месте, с которого открывается вид на весь город Геленджик и Геленджикскую бухту, в которую заходят корабли с Черного моря. Участок под строительство храма располагается при въезде в город со стороны Новороссийска. Благодаря расположению, собор будет виден как из города, так и с моря.

Проект храма выполнен архитектором В.Н. Ижиковым во владимиро-суздальском стиле. На участке уже возведен малый деревянный храм для совершения богослужений во время строительства кафедрального собора.

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси