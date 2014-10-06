Мы строим храмы для того, чтобы менялось сердце человека - Патриарх Кирилл

5 октября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание нового кафедрального собора в честь святого апостола Андрея Первозванного в Геленджике (Россия). По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся со словом.

В честь святого апостола Андрея Первозванного в Геленджике освящен закладной камень в основание кафедрального собора

"...Еще задолго до Крещения Руси в Киеве здесь, в Херсонесе, в Керчи, в Фанагории, там, где ныне Тамань и Темрюк, уже существовали христианские общины и древние епархии. Одна из древнейших епархий — Таманская, в истории известная как Тмутараканская, вошла в состав Русской Православной Церкви после ее образования.

Христианизация северного побережья Черного моря была связана также в первую очередь с апостольскими трудами Андрея Первозванного. И символично, что мы закладываем храм в честь просветителя Руси святого Андрея Первозванного, просветителя земли, где потом вырос и распространился народ Руси, потому что его апостольскими трудами были посеяны семена христианства...

Мы строим храмы не просто для того, чтобы украсить местность или построить памятники. Мы строим храмы для того, чтобы менялась к лучшему наша жизнь, менялось сознание, менялось сердце человека. И понимаем сегодня, как, может быть, никогда, что все наши достижения, которыми мы гордимся, были от силы нашего духа — как и все наши поражения были от слабости духа, от забвения веры, от упадка нравственного чувства.

Пройдя сложным историческим путем, мы устремляемся мыслью в будущее, с упованием и верой на помощь Божию, на то, что Господь приклонит милость Свою к нашей многострадальной земле и даст возможность духовно и материально совершенствовать нашу жизнь, преобразуя в первую очередь благодатью Божественной наши сердца".

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По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси