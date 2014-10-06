Предстоятель УПЦ - к верующим Северодонецкой епархии: Я преклоняюсь перед мужеством и выдержкой

5 октября начался первосвятительский визит Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Северодонецке епархию, сообщает пресс-служба епархии.

В Северодонецкой епархии УПЦ прославили двух новых святых

Митрополит Онуфрий в сопровождении управляющего Северодонецкой епархией епископа Северодонецкого и Старобельского Никодима и других иерархов УПЦ посетил храмовый комплекс «Лесная Дача» Северодонецка, где молился за Всенощной.

После окончания богослужения Его Блаженство обратился к верующим:

«Я преклоняюсь перед мужеством и выдержкой, которую вы проявили, когда в вашем городе брат восстал на брата и пролилась кровь. Нелегкой была дорога к вам, но ваши открытые сердца, ваши радостные глаза стали для нас утешением и достойной наградой после трудов», - отметил Блаженнейший владыка.

Фото: пресс-служба Северодонецкого епархии УПЦ