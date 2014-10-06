В Северодонецкой епархии УПЦ прославили двух новых святых

6 октября Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию с чином прославления святых на площади перед кафедральным собором Рождества Христова Северодонецка.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, за богослужением была отслужена последняя заупокойная лития по Димитрию Горскому и инокинеи Параскевы, после чего митрополит Луганский и Алчевский Митрофан зачитал решение Священного Синода Украинской Православной Церкви от 19 июня 2014 года о причислении инокини Параскевы Старобельской и Димитрия Горского к лику местночтимых святых (журналы №16 и №19), а епископы Бердянский и Приморский Ефрем и Ирпенский Климент прочитали жития новопрославленных святых.

Во время Литургии Предстоятель вознес сугубые молитвы о мире в нашей стране и преодолении вражды.