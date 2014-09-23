В Москве открылся VI Международный фестиваль православных СМИ "Вера и слово"

В Москве состоялось открытие VI Международного фестиваля православных СМИ "Вера и слово".

Наместник Ионинского монастыря возглавил молебен перед началом работы VI Международного фестиваля "Вера и слово"

Как сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата, его председатель В.Легойда на официальном открытии отметил, что в настоящий момент рушатся привычные каноны журналистики, но смысл профессии православного журналиста остается неизменным.

«Мы живем во времена, когда размываются основы профессии, и проблема профессионализма в СМИ стоит очень остро», — заявил председатель СИНФО.

«Сейчас СМИ создают новую реальность. По сути, мы смотрим на мир глазами редакторов новостей. Какая тут объективность?», — отметил В.Легойда.

Он также подчеркнул, что христоцентричность православных СМИ — это не количество упоминания имени Христа в тексте, но разговор о том, что приводит к Нему, и крайне важно не профанировать это понятие.

По мнению председателя СИНФО, живое свидетельство о Христе всегда будет встречать сопротивление мира, это не может быть оправдавнием для непрофессионализма православных медиа.

«При этом нельзя говорить и писать о чем угодно, лишь бы оставаться в тренде. Наши темы — не злободневные, а вечные», — отметил В.Легойда.

«Жить во Христе — смысл жизни каждого христианина, а свидетельство о Нем - смысл профессии православного журналиста», — заключил В.Легойда.