Наместник Ионинского монастыря возглавил молебен перед началом работы VI Международного фестиваля "Вера и слово"

Наместник Ионинского монастыря Киева епископ Иона (Черепанов) сегодня утром возглавил молебен перед началом работы VI Международного фестиваля православных СМИ "Вера и слово" в Москве. Как сообщает корреспондент УНИАН, в фестивале принимают участие представители епархий Украинской Православной Церкви.

В первый день работы фестиваля запланирована дискуссия на тему: «Церковь моей мечты», круглый стол: «Права человека - граница свободы и произвола», презентация радио «Вера», презентация книги «Религиозное измерение журналистики», семинар «Как получить грант на реализацию социально значимого проекта в информационной сфере».

Также представители епархий обсудят темы: "Языки коммуникаций православных СМИ", "Семейные ценности в медиа".

Официальное открытие фестиваля состоится сегодня вечером.

Как сообщал УНИАН, VI международный фестиваль «Вера и слово» пройдет с 23 по 25 сентября в Москве, где будут обсуждаться основные тенденции развития православных СМИ.

В рамках фестиваля запланированы презентации фильмов и телепередач, обсуждение темы "Церковь и СМИ: взаимные ожидания, взаимные претензии".

Фестиваль «Вера и слово» проводится с 2004 года, это ведущая площадка для диалога представителей православных, светских СМИ и епархиальных пресс-служб со всех регионов России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Прибалтики, Казахстана, Средней Азии и Азербайджана.

Центральным событием фестиваля станет встреча его участников с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 24 сентября в Храме Христа Спасителя в Москве. Организатор фестиваля - Синодальный информационный отдел Московского патриархата.