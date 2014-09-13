Священники закрылись в храме села Пасечная на Киевщине, препятствуя захвату храма - спикер УПЦ

Свято-Троицкий храм в селе Пасечная Барышевского района Киевской области пытаются захватить иногородние люди под руководством духовенства УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщает на своей странице в Фейсбук спикер Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко, священники Украинской Православной Церкви закрылись в храме села Пасечная на Киевщине, препятствуя захвату храма.

"Религиозная община Свято-Троицкого прихода остается в Украинской Православной Церкви, но представители общины села и иногородние молодые люди под руководством 10 священников Киевского Патриархата пытаются захватить храм. Священноначалие УПЦ делает все возможное, чтобы избежать силового противостояния - местного священника отстраненили - как и требовала община, но представители КП призывают к штурму и подстрекают общину", - сообщает отец Георгий.

По его словам, милиция и местные власти пытаются контролировать ситуацию, "предлагают храм совсем закрыть и опечатать до соответствующих решений суда, или районной власти".

Ранее протоиерей Георгий Коваленко указал на использование сепаратистских технологий при захватах храмов УПЦ.