В УПЦ заявляют, что переход приходов из УПЦ в УПЦ КП ведется по сепаратистской технологии

Комментируя сообщения о "массовом переходе" приходов Украинской Православной Церкви в УПЦ Киевского Патриархата, а также сегодняшние события в селе Пасечная Барышевского района Киевской области, представитель УПЦ протоиерей Георгий Коваленко отметил, что "Киевским патриархатом используются сепаратистские технологии". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЦ.

"К сожалению, последние события заставляют нас свидетельствовать, что это церковные сепаратисты и ведут они себя так же. Сейчас мы видим использование Киевским патриархатом сепаратистских технологий при организации так называемых переходов общин", - говорит Георгий Коваленко.

По его словам, сначала церковные сепаратисты говорят, что они такие же легитимные и никакое признание им не нужно. Затем "проводится сомнительной законности референдум, собрание, вече, где вопрос ставится так, чтобы получить необходимый результат".

"Например: вы за московскую церковь или за киевскую? При этом производится не собрание прихода, а собрание села. Агитация ведется не церковная, а политическая. Результат для общества, находящегося в состоянии войны и политизированности восприятия, очевиден: большинство села - за переход к Киевскому патриархату, а реальные прихожане и священник - в меньшинстве ", - пояснил он.

После этого, как объясняет Коваленко, "вежливые люди" - обычно иногородние - предлагают законному священнику переходить к ним.

По словам Коваленко, по такой технологии уже занято шесть приходов: два в Ровенской области, два на Волыни, два на Буковине. Подобную технологию пытаются применить и на Киевщине.

Одновременно он подчеркнул, что не следует паниковать, а следует искать мирные пути решения проблемы.

"Такой путь к единству Украинского Православия не приведет. Церковь останется Церковью, а церковные сепаратисты - раскольниками ", - отметил протоиерей.