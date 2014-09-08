На торжествах в честь 800-летия Владимирской епархии молились о мире в Украине

7 сентября во Владимире (Россия) состоялись торжества по случаю 800-летия Владимирской епархии.

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, в этот день Предстоятель Русской Православной Церкви совершил в Успенском соборе Владимира Божественную литургию.

После сугубой ектении Патриарх Кирилл совершил молитву о мире в Украине.

Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам торжеств с Первосвятительским словом.

Не злитесь, не сжимайте зубы, не желайте зла другому человеку. Это и есть начало любви - Патриарх Кирилл

В дар Владимирской митрополии Святейший Владыка передал старинный образ Христа Спасителя, Успенскому собору — напрестольный крест.

Верующим были розданы иконки с изображением святителя Симона, первого епископа Владимирского, и святого благоверного князя Георгия Владимирского с Патриаршим благословением.