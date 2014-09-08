Не злитесь, не сжимайте зубы, не желайте зла другому человеку. Это и есть начало любви - Патриарх Кирилл

В Успенском соборе города Владимира (Россия) 7 сентября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжества по случаю 800-летия Владимирской епархии.

По окончании литургии Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

"...Я сегодня с большой радостью вступил на древнюю Владимирскую землю. Не так много епархий пережили больше 500 лет своей истории. Владимирская епархия существует 800 лет. Это огромный срок, это юбилей, исполненный большого смысла. Достаточно представить, что произошло за эти 800 лет, чтобы понять, какова же сила нашей веры…

Казалось бы, что может устоять в этой страшной мясорубке столетий, почти тысячи лет? Мы можем с уверенностью сказать: единственное, что сохранилось, — это наша вера. Иногда нам говорят: а почему нужно быть обязательно православным, какая разница, ведь можно быть кем-то еще? И мы отвечаем: это дело твоей совести, но если ты, рожденный в православной стране, от православных родителей, вдруг принимаешь решение не верить или верить иначе, то ты разрываешь связь веков, ты выпадаешь из великой традиции, которая силой духа пережила самые страшные исторические катаклизмы.

Вот почему, когда возникают трудности в стране, так укрепляется вера людей. Я вспоминаю послевоенный Ленинград. На весь город, тогда двухмиллионный, — всего 15 храмов. Но какие тысячные толпы стояли вокруг каждого храма! Как вы сегодня собрались, так собирался в послевоенном Ленинграде народ на большие праздники вокруг каждого храма. Почему? А потому что войну пережили, потому что на собственном опыте испытали силу и значение веры для сохранения не только своей жизни, но и для сохранения страны, народа, его культуры, его духовного стержня.

Сегодня за Литургией читался небольшой отрывок из письма, которое апостол Павел направил жителям Коринфа (1 Кор. 16:13-24)...

Обращаясь к коринфянам, апостол говорит, чтобы они бодрствовали, чтобы основывали свою жизнь на камне веры, чтобы были тверды и мужественны и чтобы всё между ними совершалось с любовью. Два предложения, которые заключают в себе великий манифест жизни.

«Бодрствуйте!» А что значит «бодрствовать»? А это значит не терять контроля над самим собой и над окружающей действительностью...

Ну, а что происходит, когда мы перестаем контролировать себя, свое поведение, свое отношение к другим людям? С нами может произойти все, что угодно; глазом не успеем моргнуть, как слабости и пороки начинают разрушать нашу внутреннюю суть. Человек деградирует, потому что исчезло внутреннее бодрствование, чувство контроля над самим собой.

И неслучайно апостол Павел говорит «бодрствуйте», а затем «стойте в вере», — потому что если человек не бодрствует, если он не контролирует себя, если он не умеет критически оценить, что вокруг происходит, то ему не сохранить веры. Вера превратится в обычай, в малозначащий ритуал, она перестанет оплодотворять мысли и быть мировоззренческой основой, а тогда уж никакой веры и не останется.

Но и одно бодрствование без веры немыслимо. Ведь вера ― это точка отчета, это система ценностей. Сегодня, чтобы разрушить нравственное начало жизни, наши национальные культурные устои, некоторые нам говорят: нужно, начиная с детства, разрушать табу, нужно, чтобы не было никаких комплексов, нужно раскрепостить человека, — словно забывая о том, что в человеке присутствует не только ангел, но и бесенок. Если мы раскрепощаем себя, свои инстинкты, если снимаем ограничения, отказываемся от бодрствования, то можем погибнуть.

Вера является системой отсчета, системой ценностей, которая помогает бодрствующему человеку наладить свою внутреннюю жизнь, которая дает мощную мотивацию к укреплению, развитию и нравственному совершенствованию общественной жизни. Без веры не может состояться человеческое общество...

Наконец, мы слышали такие важные слова: «будьте мужественны, тверды». И бодрствование легко потерять, и веру растоптать, если нет внутренней твердости, если нет мужества и способности сопротивляться и искушениям в личной жизни, и тому множеству искушений, которым подвергается жизнь народа извне и изнутри.

Но жизнь наша была бы очень суровой, если бы в ней было место только твердости и мужеству. Потому апостол Павел и завершает это обращение к коринфянам словами: «все у вас да будет с любовью». Делайте всё с любовью, будьте мужественны, тверды, бодрствуйте, веру храните, а друг к другу относитесь с любовью. Многие не понимают, что такое любить людей. Но если на самых близких тепла не хватает — на мужа, на жену, на детей, на родителей, ― как можно людей любить? И ответ очень простой: любовь ― это та сила, в которой нужно возрастать.

Как спортсмен не может удержать победы, если он не тренируется, не возрастает физически, так и в любви возрастать невозможно, если человек не тренирует себя в этой любви. И этой тренировкой является доброта. Мы должны научиться по-доброму относиться друг к другу. Не надо иметь зла в сердце, даже если вы не согласны друг с другом. Не злитесь, не сжимайте зубы, не желайте зла другому человеку. Это и есть начало любви, и если человек возрастает в доброте, если он не может пройти мимо несчастья другого, если он готов помочь хотя бы чем-то: вниманием, временем, заботой, копеечкой, разделением каких-то скорбей, ― то с этого начинается любовь, и тогда твердость и мужество перестают быть жесткой и опасной силой, они гуманизируются, они наполняются Божественным светом, и жизнь становится счастливой..."

Полный текст проповеди можно прочесть здесь

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси