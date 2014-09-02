В Донском монастыре Патриарх Кирилл молился о мире в Украине перед чудотворной иконой Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 сентября, в праздник Донской иконы Божией Матери, совершил Божественную литургию в Большом соборе Донского ставропигиального монастыря в Москве.

Как сообщает пресс-служба Патриарха, накануне из Государственной Третьяковской галереи в обитель была принесена чудотворная Донская икона Божией Матери. Святыня будет пребывать в монастыре до 2 сентября.

После сугубой ектении Патриарх Кирилл совершил молитву о мире в Украине.

Также Предстоятель РПЦ вознес молитву о упокоении душ усопших «младенцев, отроков и отроковиц, их родителей и учителей, 10 лет назад в Беслане по злой человеческой воле убиенных».

Святейший совершил славление перед Донской иконой Божией Матери и поклонился чудотворному образу и честным мощам святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. Затем Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитву перед началом учения.

Чтобы молитва воздействовала на обстоятельства, нужно горячо верить и любить Бога, как наши предки - Патриарх Кирилл

Игумен монастыря сообщил, что уже в 20-й раз, начиная с 1990-х годов, в обитель приносится чудотворный Донской образ Божией Матери.

«Мы имеем великое счастье молиться перед этим образом, как молились и в древности наши предки», — поделился радостью наместник Донской обители.

Верующим были розданы иконки с Донским образом Божией Матери с Патриаршим благословением.