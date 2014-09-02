Чтобы молитва воздействовала на обстоятельства, нужно горячо верить и любить Бога, как наши предки - Патриарх Кирилл

1 сентября, в праздник Донской иконы Божией Матери, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию в Донском ставропигиальном монастыре. По окончании богослужения Предстоятель РПЦ обратился к верующим с проповедью.

"...Мы молимся перед подлинным Донским образом Божией Матери, который в дни празднования передает нам Третьяковская галерея...

...Иногда нам кажется, что Господь нас не слышит и Божия Матерь не слышит. Каждый из нас через это проходил. Вроде и горячо молишься, — а ответа не получаешь. В том не Господь виноват — в том виноваты мы. Значит, что-то происходит в нашем сознании. Не молимся ли мы так, на всякий случай, не будучи уверенными, что именно молитва нам поможет?

Но когда мы обращаемся к Царице Небесной как к последней возможности, тогда концентрируются все силы. Так бывает, например, когда человека постигает неизлечимый недуг, — несчастный понимает, что никакая современная медицина ему не поможет, что он обречен, — и такой силы молитва исторгается из его сердца, что он получает чудесное избавление.

Наверняка так же усердно молились и тогда, в 1591 году, москвичи. У них не было другой возможности спастись, и они все свое упование, всю свою надежду обратили к Царице Небесной. Мы не можем так молиться каждый день, — эта молитва требует колоссального сосредоточения сил. В такой молитве концентрируется вся человеческая личность, все, что было с человеком и хорошего, и плохого, и это движение к Богу и приводит в действие ответное движение Божественной благодати.

Не каждый и не всегда может так молиться, но мы должны помнить: у нас есть это оружие. Может быть, кто-то приберегает его действительно на тот час, когда другого выхода уже не будет. Но для того чтобы эта молитва воздействовала на течение обстоятельств, мы должны уметь молиться.

У нас должен быть навык молитвы, мы должны чувствовать Божие присутствие, мы должны поставлять себя пред лицом Божиим, мы должны исповедовать свои грехи, мы должны причащаться Святых Христовых Таин, мы должны быть православными людьми не по социологическим опросам, а по своим глубоким убеждениям и по образу жизни, как были православными людьми, горячо верующими и любящими Бога, наши благочестивые предки..."

Полный текст проповеди здесь

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси