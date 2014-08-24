Патриарх Кирилл - о трагедии в Донецкой области: Я не верю, что снаряд был сброшен на храм случайно

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал трагедию, которая произошла в Кировском Донецкой области 23 августа.

В Донецкой области в храм попал снаряд, погибли три человека, храм полностью разрушен

«23 августа в результате артиллерийского обстрела снаряд попал в храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского в городе Кировское. Храм полностью разрушен, три человека погибли. Еще несколько пострадавших доставлены в больницы с тяжелыми травмами. По словам настоятеля храма протоиерея Георгия Цыганова, обстрел произошел во время воскресного всенощного бдения, около 16.30.

Пелось Великое славословие, когда снаряд пробил крышу в центре здания и обрушил перекрытие на молившихся людей. Свечница Ольга Радченко и прихожане Зинаида Мелуга и Виктор Чернышев скончались на месте. С травмами различной степени тяжести госпитализированы второй священник храма протоиерей Сергий Пивень и его супруга Людмила, а также прихожанки Татьяна, Надежда, Любовь и еще одна Любовь. При этом же обстреле снаряд попал в больницу, где так же есть двое погибших и тяжелораненых».

Патриарх Кирилл напомнил, что ранее он обращался к предстоятелям поместных православных церквей с призывом возвысить голос в защиту православных христиан востока Украины.

«Я жду ответа от Организации Объединенных Наций, от Совета Европы, от ОБСЕ, к главам которых я также обратил свое слово с призывом прекратить бойню, в результате которой убивают православных людей», - сказал Предстоятель РПЦ.

«Я не верю, чтобы на храм мог быть случайно сброшен снаряд, я не верю, что это мог сделать православный человек, принадлежащий к нашей Церкви, но я знаю, какой злобой дышат те, кто к нашей Церкви не принадлежит. И не исключено, что целясь в этот храм, они целились во всех нас, во всю Русь Святую, во всю Русь историческую, в которую многократно целились на протяжении всей нашей истории», - считает Патриарх Кирилл.

«Будем молиться, чтобы Господь прекратил это страшное кровопролитие, чтобы остановил беду, чтобы защитил православный народ восточной Украины, и чтобы в результате переговоров был достигнут прочный и справедливый мир», - призвал Предстоятель РПЦ.

«А мы будем и дальше трудиться и делать все для того, чтобы прекратилось это боестолкновение. Вместе с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата, которая сегодня является единственной миротворческой силой на всей Украине, которая объединяет и восток, и запад, и север, и юг, которая молится о прекращении братоубийственной войны, мы вместе будем молиться и трудиться. И верим, что Господь приклонит милость Свою ко всем нам», - заключил Патриарх.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также помянул пассажиров московского метрополитена, погибших в аварии 15 июля, 40 дней с момента гибели которых исполнилось сегодня.