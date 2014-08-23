В Донецкой области в храм попал снаряд, погибли три человека, храм полностью разрушен

В городе Кировское Донецкой области 23 августа в результате артиллерийского обстрела в храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского попал снаряд, погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба Горловской и Славянской епархии Украинской Православной Церкви, храм полностью разрушен.

Несколько пострадавших доставлены в больницы с тяжелыми травмами.

По словам настоятеля храма протоиерея Георгия Цыганова, обстрел произошёл во время воскресного всенощного бдения, около 16.30.

Снаряд пробил крышу в центре здания и обрушил перекрытие на молившихся людей. Свечница Ольга Радченко, и прихожане Зинаида Мелуга и Виктор Чернышёв скончались на месте. С травмами различной степени тяжести госпитализированы второй священник храма протоиерей Сергий Пивень, его супруга, а также четыре прихожанки.

Архиепископ Горловский и Славянский Митрофан выражает глубокие соболезнования и молитвенную поддержку общине храма и семьям погибших и пострадавших людей, а всех православных христиан призывает к молитве об упокоении усопших, выздоровлении раненых и скорейшем прекращении войны и восстановлении мира.

Фото Анатолия Смирнова