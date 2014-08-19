На колокольню Киево-Печерской лавры установили 7-тонный колокол (фото, видео)

На Великую звонницу Киево-Печерской лавры сегодня установили самый большой колокол - колокол Всех Святых.

Как сообщил "УНИАН-Религии" наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, установка колокола приурочена к интронизации нового предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия и происходит в день большого православного праздника - Преображения Господнего.

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Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий освятил колокол и благословил работы по его установке.

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«Девять лет колокол находился на деревянном постаменте у подножия звонницы. До завершения ремонтных работ на колокольне его не поднимали, так как опасались, что она не выдержит вес. Техническое разрешение на установку колокола было получено месяц назад. Но мы хотели, чтобы колокол освятил новоизбранный Предстоятель Украинской Православной Церкви, он же - священноархимандрит лавры, и решили подождать. Cегодня колокол установят, он будет звонить и призывать людей к изменению своей жизни», - отметил наместник лавры.

Вес колокола 7 тонн. Его украшают четыре фигуры евангелистов в виде ангела, тельца, орла и льва.

Колокол был изготовлен на Донецком металлургическом заводе к 70-летию Блаженнейшего митрополита Владимира и подарен Киево-Печерской лавре в 2005 году.

Фото Анна Горпинченко, "УНИАН-Религии"