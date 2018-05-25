Преображение Господне на горе Фавор: тайна величия и славы Спасителя

19 августа Православная Церковь празднует великий двунадесятый праздник – Преображение Господне. Он установлен в память о Преображении Господа перед учениками на горе Фавор.

В этот день нужно обязательно прийти в храм на службу, чтобы Господь во время Божественной литургии ниспослал каждому молящемуся хотя бы маленькую частицу того Фаворского света, который бы осветил наши души светом Христовой истины.

Но в чем же все-таки суть этого праздника?

В празднике Преображения раскрывается мистическое богословие Христианской Церкви. Преображение - это визуальное явление Царства Божьего на земле.

Иисус Христос незадолго перед Крестными страданиями, взяв с Собой трех учеников - Иоанна, Иакова и Петра, вышел из Капернаума и направился на север к горе Фавор, возвышающейся, как крепость, над холмами Галилеи.

Ученики безмолвствовали, предчувствуя, что им откроется тайна. И вот, на Фаворе апостолы увидели Божественное Преображение Христа, явление Его величия и славы. Лицо Спасителя стало подобным свету молнии, одежды - белыми, как снег. Он стоял, окруженный сиянием, как солнце лучами.

Спасителю явились два пророка: Моисей и Илия и беседовали с Ним. Экзегеты (толкователи священного Писания) говорят, что это была беседа о Голгофской жертве, о предстоящих Христу страданиях, о том, что грехи человеческие будут искуплены кровью Сына Божьего и Спасителя.

Три апостола пережили явление Божественного света, как ни с чем не сравнимую великую радость. Казалось, само время остановилось в созерцании Божественного света.Изумленные апостолы пали на землю. Видение кончилось. Вместе с Иисусом Христом они спустились с горы и к утру вернулись в Капернаум.

Православное богословие видит в Преображении Господнем прообраз Его Воскресения и Второго Пришествия. И, учитывая, что каждое событие церковного календаря имеет отношение к личной духовной жизни - видит преображенное состояние христиан при конце мира.

В прообразе будущей славы, воспоминаемой в этом празднике, Святая Церковь утешает своих чад видением вечной блаженной славы, которая воссияет после тех временных скорбей и лишений, которыми полна наша земная жизнь; в славе этой будут участвовать все верующие.

В народе праздник Преображения называют Спасом. В этот день существует традиция приносить в храм фрукты для освящения. И в этом тоже есть свой смысл. Ведь, принося плоды для освящения в церковь, мы как бы передаем их в дар Богу.

Приношением плодов мы выражаем благодарность Богу за то, что Он как заботливый Отец и Промыслитель посылает нам все то, что необходимо для нашего существования в этом мире.

Тропарь праздника

Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху, да возсияет и нам, грешным, Свет Твой присносущный молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

Подготовил студент КДАиС Серафим Росоха - для "УНИАН-Религии".