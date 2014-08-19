В Киево-Печерской лавре отметили Преображение Господне (фоторепортаж)

В Киево-Печерской лавре 19 августа отметили один из самых больших православных праздников - Преображение Господне.

Преображение Господне на горе Фавор: тайна величия и славы Спасителя

Накануне праздника всенощное бдение в Успенском соборе возглавил Блаженнейший митрополит Онуфрий. Чин литии был совершен епископом Православной Церкви Америки и Канады Иринеем.

В день праздника в Киево-Печерской лавре было совершено семь Божественных литургий.

На площади перед Успенским собором, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию.

Ему сослужили наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, председатель ОВЦС УПЦ архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан, епископ Квебекский Ириней (Православной Церкви Америки и Канады), епископ Бородянский Варсонофий, духовенство обители в священном сане.

Проповедь Предстоятеля ВИДЕО

В своем архипастырском слове митрополит Онуфрий сказал, что праздник Преображения напоминает о необходимости преображаться от низшей ступени духовного совершенства к высшей.

Блаженнейший подчеркнул, что главные условия человеческого преображения - истинная вера, надежда и любовь, образом которых были на горе Фавор святые апостолы Петр, Иаков и Иоанн.

По традиции в этот день многие верующие пришли в лавру освятить плоды нового урожая.

После освящения винограда и яблок предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий и наместник лавры митрополит Павел освятили главный лаврский колокол у подножия Великой колокольни.

Фото Анна Горпинченко, "УНИАН-Религии".