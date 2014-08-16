В день интронизации предстоятеля УПЦ Патриарх Кирилл посетит Соловецкий монастырь

17-19 августа Предстоятель Русской Церкви посетит Спасо-Соловецкий Преображенский ставропигиальный монастырь.

Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

17 августа Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Голгофо-Распятском скиту на о. Анзер, а затем ознакомится с ходом восстановительных работ, которые ведутся в скитах обители.

Накануне престольного праздника Соловецкого монастыря, 18 августа, будет совершено всенощное бдение, а 19 августа, в день праздника Преображения Господня, Предстоятель Русской Православной Церкви совершит Божественную литургию в Преображенском соборе обители.

Также в ходе поездки Святейший Патриарх проведет рабочее совещание по вопросам развития Соловецкого архипелага.

Как сообщал УНИАН, интронизация новоизбранного Предстоятеля Украинской Православной Церкви состоится 17 августа в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. На интронизацию приглашены представители всех Поместных Православных Церквей.