В Киево-Печерской лавре 17 августа состоится интронизация новоизбранного Предстоятеля УПЦ
12:25, 14 августа 2014Православие
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Интронизация новоизбранного Предстоятеля Украинской Православной Церкви состоится 17 августа в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
Как сообщается на официальном сайте УПЦ, на интронизацию приглашены представители всех Поместных Православных Церквей.
Вместе с ними новоизбранному Митрополиту Киевскому и всея Украины будут сослужить епископы и духовенство Украинской Православной Церкви.
Начало богослужения в 9.00.
Аккредитация проходит по электронному адресу presschurch@gmail.com. Справки по тел. (044) 255 12 56.
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