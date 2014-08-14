В Киево-Печерской лавре 17 августа состоится интронизация новоизбранного Предстоятеля УПЦ

Интронизация новоизбранного Предстоятеля Украинской Православной Церкви состоится 17 августа в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Как сообщается на официальном сайте УПЦ, на интронизацию приглашены представители всех Поместных Православных Церквей.

Вместе с ними новоизбранному Митрополиту Киевскому и всея Украины будут сослужить епископы и духовенство Украинской Православной Церкви.

Начало богослужения в 9.00.

Аккредитация проходит по электронному адресу presschurch@gmail.com. Справки по тел. (044) 255 12 56.