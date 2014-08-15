УПЦ призвала мировое сообщество способствовать установлению мира в Украине

Собор епископов Украинской Православной Церкви призвал мировое сообщество способствовать установлению мира в Украине.

Об этом говорится в Послании Собора Епископов УПЦ к духовенству, монашеству и всем верным Украинской Православной Церкви.

"От имени Украинской Православной Церкви мы обращаемся к руководителям государств, ко всему мировому сообществу, ко всем людям доброй воли с призывом приложить максимум усилий для прекращения кровопролития на Украинской земле. Мы просим всех, от кого это зависит, способствовать установлению мира в Украине. Общими усилиями мы должны сохранить нашу Единую Соборную Украину", - говорится в Послании.

Собор Епископов напомнил, что в Донецкой и Луганской областях продолжаются боевые действия, льется кровь военнослужащих и мирного населения, гибнут и подвергаются насилию священники.

"Призываем всех к усиленной молитве за примирение, за установление мира и спокойствия в Украине", - подчеркнули члены Собора.

Также Собор напомнил, что Украинская Православная Церковь оказывает благотворительную помощь всем, кто пострадал вследствие боевых действий.

"Мы выражаем искреннюю благодарность духовенству и верным, которые прикладывают много усилий для обеспечения потребностей вынужденных переселенцев, оказывают помощь медикаментами раненым военнослужащим, материально поддерживают членов семей погибших. Особенно нуждаются в нашей помощи вынужденные переселенцы, которые покинули свои дома и уехали из зоны вооруженного противостояния", - отмечается в документе.

Собор епископов УПЦ призвал всех верных Церкви к внутреннему единству:

"Призываем всех верных Украинской Православной Церкви быть едиными во Христе и не допускать, чтобы дух вражды и раздора попадал в наши сердца. Будем укреплять наше единство во главе с новоизбранным Предстоятелем, будем расти в настоящий христианской любви, будем нести свет Христов нашим соотечественникам".