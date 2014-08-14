Послание Собора Епископов УПЦ к духовенству, монашеству и всем верным Украинской Православной Церкви (укр.)

Всечесні отці, возлюблені брати й сестри!

Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого,

і Господа Іісуса Христа!

(Рим 1, 7)

13 серпня 2014 року в 40-й день від кончини Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Володимира в Святій Успенській Києво-Печерській Лаврі зібрався Собор Єпископів із метою обрання нового Предстоятеля Української Православної Церкви.

Собор розпочав свою роботу з молитви за спокій душі спочилого Блаженнішого Митрополита Володимира. Протягом двадцяти двох років Його Блаженство стояв на чолі Української Православної Церкви. Цей час став справжньою епохою в історії Православ’я в Україні, адже відбулось небувале церковне відродження після десятиліть гонінь на віру та Церкву. Збудовано тисячі храмів та монастирів, канонізовано понад 250 святих, відкрито нові духовні та богословські навчальні заклади, створено сотні церковних засобів масової інформації, започаткована велика кількість благодійних проектів, відновлена духовно-пастирська опіка у війську та пенітенціарній системі. Його Блаженство доклав чимало зусиль для збереження статусу Української Православної Церкви як самокерованої з правами широкої автономії та звершував своє Предстоятельське служіння на благо України та народу Божого.

Беручи до уваги заслуги спочилого Блаженнішого Митрополита Володимира перед Святою Православною Церквою, Батьківщиною та народом України, Собор Єпископів прийняв рішення звернутися до керівництва держави і до влади міста Києва з пропозицією назвати іменем Блаженнішого Митрополита Володимира одну з вулиць української столиці та встановити у Києві пам’ятник Його Блаженству.

Із метою збереження творчого доробку Блаженнішого Митрополита Володимира вирішено видати повне зібрання його творів.

Віддаючи належне тій величезній увазі, яку приділяв Блаженніший Митрополит Володимир духовній освіті, відродженню то розвитку духовних навчальних закладів, прийнято рішення заснувати стипендію його імені для кращих студентів Київської духовної академії і семінарії.

Віримо, що вдячна молитовна пам’ять про Блаженнішого Митрополита Володимира завжди буде жити в нашій Святій Церкві та серед українського народу, люблячим сином якого він був.

Головним діянням Собору Єпископів стало обрання нового Предстоятеля Української Православної Церкви. Собор затвердив процедуру обрання та провів вибори згідно з цією процедурою. Шляхом таємного голосування новим Митрополитом Київським і всієї України було обрано Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія.

Собор Єпископів повідомив про це Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила та, відповідно до Статуту про управління Української Православної Церкви, попросив Його Святість благословити митрополита Онуфрія на Предстоятельське служіння в Українській Православній Церкві. Інтронізація новообраного Київського Митрополита призначена на 17 серпня 2014 року.

Ми закликаємо єпископів, священиків, ченців та мирян до посиленої молитви за новообраного Митрополита Київського і всієї України, щоб Господь молитвами усієї Церкви укріпив сили новообраного Предстоятеля та подав йому Свою всесильну допомогу в Первосвятительському служінні.

Особливу увагу Собор Єпископів приділив ситуації, що склалася сьогодні в нашій державі. В Донецькій та Луганській областях тривають бойові дії, ллється кров не лише військовослужбовців, але й мирного населення. Гинуть та зазнають насильства священики. Українська Православна Церква виступає за державний суверенітет та територіальну цілісність України. Закликаємо усіх до підсиленої молитви за примирення, за встановлення миру і спокою в Україні.

У цей складний час Українська Православна Церква разом з іншими церквами і релігійними організаціями надає благодійну допомогу всім, хто постраждав унаслідок бойових дій. Ми висловлюємо щиру подяку духовенству і вірним, які прикладають багато зусиль для забезпечення потреб вимушених переселенців, надають допомогу медикаментами пораненим військовослужбовцям, матеріально підтримують членів родин загиблих. Особливо потребують нашої допомоги вимушені переселенці, які залишили свої оселі та виїхали з зони збройного протистояння.

Від імені Української Православної Церкви ми звертаємося до керівників держав, до усієї світової спільноти, до усіх людей доброї волі із закликом докласти максимум зусиль для припинення кровопролиття на Українській землі. Ми просимо усіх, від кого це залежить, сприяти встановленню миру в Україні. Спільними зусиллями ми маємо зберегти нашу Єдину Соборну Україну.

Собор Єпископів із жалем констатував, що в Україні продовжує існувати трагічне церковне розділення. Тисячі наших братів і сестер перебувають поза спілкуванням зі Світовим Православ’ям. Подолання церковного розколу – це одне з першочергових завдань, яке сьогодні стоїть перед нами. За словами Блаженнішого Митрополита Володимира, «всі суперечки, які виникають у Церкві, слід долати шляхом діалогу». Собор Єпископів свідчить про те, що наша Церква відкрита до відвертого та конструктивного діалогу із представниками УПЦ КП та УАПЦ. Цей діалог має відбуватися на фундаменті канонічного права та без втручання політичних сил.

Перед численними викликами, які ставить нам сьогодення, Церква має показати світу свою внутрішню єдність. Закликаємо усіх вірних Української Православної Церкви бути єдиними у Христі та не допускати, аби дух ворожнечі і розбрату потрапляв до наших сердець. Будемо зміцнювати нашу єдність на чолі з новообраним Предстоятелем, будемо зростати у справжній християнській любові, будемо нести світло Христове нашим співвітчизникам.

Милосердний Господи, молитвами Пречистої Своєї Матері та усіх святих збережи нас в благочесті та чистоті! Амінь.

ОНУФРІЙ, ОБРАНИЙ МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ

Члени Президії Собору Єпископів:

АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ ОДЕСЬКИЙ І ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ

ЛАЗАР, МИТРОПОЛИТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ І КРИМСЬКИЙ

ІЛАРІОН, МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦЬКИЙ І МАРІУПОЛЬСЬКИЙ

ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ ВИШГОРОДСЬКИЙ І ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ

АНТОНІЙ, МИТРОПОЛИТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ І БРОВАРСЬКИЙ

МАРК, АРХІЄПИСКОП ХУСТСЬКИЙ І ВИНОГРАДІВСЬКИЙ

МИТРОФАН, АРХІЄПИСКОП ЛУГАНСЬКИЙ І АЛЧЕВСЬКИЙ

СЕРГІЙ, МИТРОПОЛИТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ І КРЕМЕНЕЦЬКИЙ

МИТРОФАН, АРХІЄПИСКОП ГОРЛІВСЬКИЙ І СЛОВ’ЯНСЬКИЙ

ПАНТЕЛЕІМОН, ЄПИСКОП ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ І КОЛОМИЙСЬКИЙ