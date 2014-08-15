Предстоятели Поместных Православных Церквей поздравили новоизбранного Предстоятеля УПЦ

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в своем поздравлении митрополиту Онуфрию отметил, что «избрание и принятия… высоких обязанностей совпадают с кризисным состоянием, когда нормальное политическое положение в Украине, общественная гармония и душевная единство находятся под удушающим давлением спекулятивной военной риторики и воинственных действий, несовместимых с достоинством человека как такового, созданная по образу и подобию Божьему».

«Молимся искренне Пастыре начальнику Спасителю нашему Христу, чтобы Он укрепил Ваше богоугодное дело в вере и терпении, в выдержке и самопожертвованию, на служение наиболее сейчас ожидаемому, без дальнейшей бесцельной траты времени, прекращению вражды. Желаем искренне, чтобы Вы имели мощную поддержку с небес укрепляя Вас Бога на служение наиболее сейчас ожидаемой непоколебимой единства разногласий», - сказал Патриарх Феодор II.

От имени Польской Православной Церкви митрополита Онуфрия поздравил митрополит Варшавский и всея Польши Савва.

«Наша молитва сопутствует Вам во всех Ваших трудах служащих хорошую Святого Православия в целом, а особенно к единению православия Украины, которое переживает сейчас вместе с народом трудные испытания», - отметил митрополит Савва.

Ранее митрополита Онуфрия поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По материалам пресс-службы Украинской Православной Церкви.