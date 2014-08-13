Патриарх Кирилл поздравил митрополита Онуфрия с избранием на Престол митрополитов Киевских

13 августа Собор епископов Украинской Православной Церкви избрал новым Предстоятелем Украинской Православной Церкви Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия.

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, с избранием на Престол Блаженнейших митрополитов Киевских и всея Украины митрополита Онуфрия поздравил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Святейший Патриарх Кирилл утвердил решение Собора епископов Украинской Православной Церкви и преподал митрополиту Онуфрию Патриаршее благословение на вступление в должность Предстоятеля Украинской Православной Церкви.