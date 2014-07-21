В Казанском соборе Москвы почтили Казанскую икону Божией Матери и молились о мире в Украине

В праздник в честь явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1589), 21 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Казанском соборе на Красной площади Москвы.

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, после сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире в Украине.

По окончании Святейший совершил славление Пресвятой Богородице.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.