В Казанском соборе Москвы почтили Казанскую икону Божией Матери и молились о мире в Украине

16:07, 21 июля 2014
Православие
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В праздник в честь явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1589), 21 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Казанском соборе на Красной площади Москвы.

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, после сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире в Украине.

По окончании Святейший совершил славление Пресвятой Богородице.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

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