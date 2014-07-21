В РПЦ призывают верующих молиться Богородице о помощи и россиянам, и украинцам, и белорусам

21 июля, в праздник в честь явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Казанском соборе на Красной площади Москвы. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.

"...Почитание Пресвятой Богородицы в Церкви совершается не потому только, что Дева Мария, как мы знаем из Евангелия, была Матерью Божией, и не потому только, что в святоотеческих писаниях много говорится о Пресвятой Царице Небесной, и не потому только, что III Вселенский Собор провозгласил особое почитание Девы Марии как Богородицы, но именно потому, что всё, перечисленное мною, не осталось лишь фактами истории давно прошедших времен.

Царица Небесная по тому особому дару, который Она удостоилась получить от Своего Сына, сопутствует каждому человеку на протяжении всей его жизни. Когда же у людей хватает сил и разумения совместно обращаться к Божией Матери за помощью, как то много раз случалось в истории, Она проявляет заботу и о человеческой общности, о народе и о стране. А поскольку мало где в мире имя Пресвятой Богородицы вспоминается с такой верой и так часто, как в России, на исторической Святой Руси, то мы знаем, что Русь находится под Ее Пречистым Покровом.

Это религиозный, а не исторический факт. Этот факт невозможно рационально оценить или взвесить. Вот почему наука не оперирует такими фактами, но от того факты не перестают быть фактами. Наука не оперирует и таким понятием, как совесть. Жива ли в человеке совесть? Способен ли он поступать по совести? Подобные вопросы лежат вне научного знания, но, тем не менее, совестливость или бессовестность человека не перестает быть фактом.

Предстательство Царицы Небесной о нашем народе и Отечестве, о многих из нас является реальным фактом, потому что люди связывают многие события в истории государства, в истории народа, в своей личной жизни с ответом на молитву. Особенно это относится к молитвам перед исторически значимыми образами Пресвятой Богородицы, которые мы называем чудотворными, потому что многие поколения людей молились перед ними и получали просимое, а затем возвращались к иконе и со слезами и радостью благодарили Божию Матерь. Одни — за спасение от смертельно опасной болезни, другие — за выход из смертельно опасных обстоятельств, третьи — за преодоление огромных, казалось бы неподъемных трудностей… Эти миллионы и миллионы людей, которые приходят к иконам Божией Матери, чтобы просить, а затем благодарить за полученное, и составляют основу, духовное ядро нашей Церкви.

Таких людей невозможно разубедить. Они и не будут много говорить о своей вере, потому что знают: просили и им было дано. С человеческой точки зрения объяснить такое невозможно: должен был умереть или потерпеть фиаско, но не произошло ни то, ни другое, потому что молился; и ни с чем иным более нельзя связать свое спасение, как только с помощью Божией Матери. Хотя это спасение всегда приходит или через людей, или через стечение обстоятельств, но для мудрого человека присутствие в его жизни, через молитву, сверхъестественной, божественной силы становится фактом, реальностью, живым опытом, на котором и основывается вера. А не будь этого опыта, никакой веры бы не было, и мы с вами не толпились бы в этом небольшом храме в жаркий июльский день, а занимались другими делами. Никто никогда не приходит к колодцу, в котором нет воды. Однако мы приходим в храмы Божии, мы обращаемся к Богу с молитвой, потому что здесь благодатная влага, которую мы впитываем и которая нас оживотворяет.

С Казанской иконой Божией Матери связаны особые страницы нашей истории — вы все их хорошо знаете, не будут их перечислять. Она является хранителем Руси, хранителем Москвы. Вот и сегодня, в такое непростое время, когда с разных сторон доносятся слухи о военных действиях, когда есть опасность возникновения большой войны, когда многие люди, вспоминая, что ровно сто лет назад началась Первая мировая война, с особым чувством относятся к происходящему на рубежах нашего Отечества, — именно в это время давайте все вместе усиленно молиться Пресвятой Богородице; и перед Ее Казанским образом, и перед другими иконами возносить молитву о спасении России, о спасении всей исторической Руси, о прекращении междоусобной брани на Украине, которая так страшно используется внешними силами, преследующими свои цели и устремляющимися не к тем результатам, которые они сами провозглашают.

Будем верить, что Царица Небесная поможет всему нашему народу: и россиянам, и украинцам, и белорусам — всем православным людям, которые сохраняют глубокую веру в Ее предстательство. И Царица Небесная не отступит от нас и в нашей повседневной жизни, в ответах на наши малые (если соизмерять их с государственными или мировыми проблемами) скорби и задачи. Верим, что Царица Небесная, Которой Господь на Голгофе через апостола Иоанна Богослова вручил и усыновил всю Церковь, будет помогать и в большом, и в малом, потому что на все хватает Ее материнского сердца. Ее молитвами перед лицом Божиим да хранит Господь всех нас. Аминь".

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси