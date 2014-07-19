Помянуть погибших в авиакатастрофе можно в домашней молитве - священник

Помянуть людей, погибших в авиакатастрофе 17 июля, можно в домашней молитве. Об этом сообщил в комментарии "УНИАН-Религии" старший помощник ректора Киевской Духовной Академии по научно-методической работе архимандрит Сильвестр (Стойчев).

Священник объяснил, что вне Богослужения можно молиться о любом человеке.

"В этой трагедии мы все понимаем ужас и несправедливость случившегося. Как люди, мы должны проявить сочувствие, как христиане мы обязаны проявить веру и сострадание. Вероятно, многие верующие хотят помолиться обо всех, погибших в этой ужасной катастрофе. Согласно канонам Церкви за Божественной литургией поминают только единоверцев, но, конечно, это не запрещает нам молиться дома и за тех, кто таковыми не являются", - отметил отец Сильвестр.

Посольство Нидерландов в Киеве. 17 июля. Фото Владимира Гонтара, УНИАН.

Он подчеркнул, что произошедшая трагедия не может оставить равнодушным ни одного человека.

"В таких случаях тысячи «почему?» разрывает наше сознание в поисках ответа, как такое могло случиться. Как правило, найти ответы на такие вопросы практически невозможно. Мы, движимые христианской любовью, вне Богослужения можем молиться обо всех погибших людях", - сказал архимандрит Сильвестр.

Как сообщал УНИАН, вчера Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Это ужасное событие. Жертвами стали невинные люди, женщины и дети из разных стран. Украинская Православная Церковь осуждает те силы, которые являются виновниками этого преступления и напоминает о том, что суда Божьего никто не избежит. Вся полнота нашей Церкви молитвенно соболезнует семьям погибших...», - говорится в соболезновании.

Митрополит Онуфрий также отметил: «Украинская Православная Церковь призывает всех, кто незаконно взял в руки оружие, прекратить военное противостояние и сделать реальные шаги к мирному урегулированию конфликта».

*** 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью был сбит самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.