Местоблюститель УПЦ: Вся полнота нашей Церкви молитвенно соболезнует семьям погибших

17 июля над территорией Донецкой области, где продолжается вооруженное противостояние, был сбит самолет «Малайзийских авиалиний». В результате трагедии погибло около трехсот пассажиров и членов экипажа разных национальностей. Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Это ужасное событие. Жертвами стали невинные люди, женщины и дети из разных стран. Украинская Православная Церковь осуждает те силы, которые являются виновниками этого преступления и напоминает о том, что суда Божьего никто не избежит. Вся полнота нашей Церкви молитвенно соболезнует семьям погибших. Пусть Творец и Промыслитель мира утешит сердца и укрепит силы родных и близких тех, кто погиб в этой ужасной катастрофе», - говорится в соболезновании Местоблюстителя.

Митрополит Онуфрий также отметил: «Украинская Православная Церковь призывает всех, кто незаконно взял в руки оружие, прекратить военное противостояние и сделать реальные шаги к мирному урегулированию конфликта».

church.ua